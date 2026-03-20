Rescatan policías a perro en peligro en el bulevar Fundadores, en Saltillo (video)
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El perro quedó bajo resguardo de autoridades, en espera de atención y posible resguardo permanente
Elementos de la Policía Municipal de Saltillo, adscritos al agrupamiento de Justicia Cívica, rescataron a un perro que se encontraba en riesgo al permanecer en medio de la circulación sobre el bulevar Fundadores.
Los oficiales Enrique Aguilera, Catalina Urbano y Rocío Espinosa realizaban su recorrido de vigilancia cuando, a la altura de la colonia Ampliación Morelos, detectaron al animal desorientado y temeroso, mientras los vehículos transitaban a alta velocidad a su alrededor.
Ante el peligro, los uniformados detuvieron su marcha y descendieron de la unidad, priorizando la seguridad del can y de los automovilistas, logrando ponerlo a salvo tras asegurarlo en la vialidad.
Posteriormente, con apoyo de elementos de la Policía Ambiental, el perro fue colocado en una jaula especial y trasladado a un sitio seguro, donde permanecerá bajo resguardo en espera de ser atendido.
Las autoridades destacaron la importancia de este tipo de acciones, reiterando que su labor también incluye la protección de los animales y la prevención de riesgos en la vía pública.