Rescatan policías a perro en peligro en el bulevar Fundadores, en Saltillo (video)

Elementos de la Policía Municipal de Saltillo, adscritos al agrupamiento de Justicia Cívica, rescataron a un perro que se encontraba en riesgo al permanecer en medio de la circulación sobre el bulevar Fundadores.

Los oficiales Enrique Aguilera, Catalina Urbano y Rocío Espinosa realizaban su recorrido de vigilancia cuando, a la altura de la colonia Ampliación Morelos, detectaron al animal desorientado y temeroso, mientras los vehículos transitaban a alta velocidad a su alrededor.