Denuncian hallazgo de perros atados, abusados y asesinados al sur de Saltillo

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Saltillo
/ 19 marzo 2026
    Denuncian hallazgo de perros atados, abusados y asesinados al sur de Saltillo
    El caso se dio a conocer gracias a la colaboración de vecinos del sector quienes dieron la aletra a los rescatistas. CORTESÍA

Activistas documentaron la muerte de cuatro animales en un terreno baldío; preparan denuncia ante Fiscalía

En Saltillo, cuatro perros fueron encontrados muertos en un terreno baldío de la colonia Teresitas. Los canes presentan señales evidentes de crueldad extrema, denunció Alejandro Gutiérrez de Dignidad por los Animales, A.C.

De acuerdo con el activista, los cuerpos presentaban signos incluso de violencia sexual, lo cual será confirmado mediante la necropsia que ya se realiza; sin embargo, señaló que los indicios son visibles desde el hallazgo. “Se ve mucha agresividad, mucha crueldad hacia los perritos. Cuatro de ellos murieron en unas horas”, dijo.

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El hecho ocurrió en un predio ubicado detrás del COBAC, donde vecinos reportaron haber escuchado durante la madrugada aullidos y llanto de los animales. Fueron ellos mismos quienes alertaron a los activistas, ya que durante años alimentaban y cuidaban a los perros, pese a que vivían en la calle.

Gutiérrez explicó que acudieron al sitio acompañados por elementos de la Policía Municipal y la Fiscalía General del Estado, para realizar el levantamiento de los cuerpos y entregarlos a una especialista que realizará los estudios correspondientes.

En cuanto a la investigación —aunque podría ser compleja por la ausencia de cámaras de vigilancia— adelantó que interpondrán una denuncia penal una vez que se cuente con los resultados de la necropsia. “En Dignidad por los Animales no vamos a permitir que esto quede impune”, advirtió.

Además, alertó que este tipo de violencia puede escalar a otros escenarios. “Tenemos que reaccionar antes de que sea más grave, que estas acciones se den contra menores. Por el nivel de crueldad, seguramente es alguien que no está bien de sus facultades mentales”, señaló.

CONTABILIZAN AL MENOS NUEVE CASOS DE CRUELDAD ANIMAL

El activista informó además que en los últimos meses han interpuesto al menos nueve denuncias por casos de crueldad animal, varios de ellos con consecuencias fatales. “Tenemos nueve denuncias. Algunos casos han sido de ahorcados, golpeados. Cuatro ya han sido vinculados a proceso”, detalló.

Explicó que actualmente dan seguimiento al resto de las carpetas en coordinación con la Fiscalía, con el objetivo de que los responsables enfrenten consecuencias legales.

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Aunque este tipo de conductas no se limitan a un lugar de origen, comentó que algunos casos han sido atribuidos por vecinos a personas ajenas a la comunidad saltillense. “Saltillo tiene una sociedad culta, educada. Aún así, nosotros hemos hecho énfasis en que la base es la eduación y debe enseñarse, desde primaria, el respeto por la vida animal”, dijo.

El activista hizo un llamado tanto a autoridades como a la sociedad para no normalizar este tipo de hechos y denunciarlos de manera oportuna. “Que quede muy claro: quien piense que puede cometer un acto de crueldad y salir impune, se equivoca. Vamos a ir por ellos”, afirmó.

Añadió que mantienen comunicación directa con autoridades estatales para atender este tipo de casos con urgencia, además de participar en la elaboración de una nueva legislación en materia de protección animal.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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