Reúne ‘Ellas al Volante 2026’ 100 autos clásicos en Saltillo

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Saltillo
/ 22 marzo 2026
    Reúne ‘Ellas al Volante 2026’ 100 autos clásicos en Saltillo
    En la rodada “Ellas al volante”, los vehículos clásicos fueron manejados exclusivamente por mujeres. CORTESÍA

La rodada recorrió calles del Centro Histórico, concluyó en Parque Centro y entregó un donativo a un refugio para mujeres en Coahuila

En el marco del Día Internacional de la Mujer, se realizó en Saltillo la quinta edición de la rodada “Ellas al Volante 2026”. El evento fue organizado por la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo, A. C., en coordinación con el Gobierno Municipal.

La caravana fue encabezada por la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, y estuvo integrada por 100 vehículos clásicos modelo 1996 y anteriores. Los autos fueron conducidos por mujeres acompañadas por familiares y amistades.

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El recorrido partió de la Presidencia Municipal y avanzó por Presidente Cárdenas, para cruzar el Centro Histórico por calles como Obregón, Victoria, Purcell, Ramos Arizpe, Cuauhtémoc y Aldama. Después continuó por Emilio Carranza, Francisco Coss, Venustiano Carranza y bulevar Galerías, hasta llegar a Parque Centro.

Durante la actividad, Luly López destacó la participación de las mujeres y su presencia en distintos sectores sociales y productivos.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres en Coahuila, Mayra Lucila Valdés González, señaló que este tipo de eventos reflejan la fuerza, la unión y el papel de las mujeres en la sociedad.

$!Una vez que la caravana llegó a la meta, las y los asistentes disfrutaron de presentaciones musicales.
Una vez que la caravana llegó a la meta, las y los asistentes disfrutaron de presentaciones musicales. CORTESÍA

El presidente de la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo, A. C., Hugo Alberto Rábago Mar, subrayó que esta rodada se realiza de manera conjunta con el Gobierno Municipal y reconoció la participación de las mujeres que formaron parte de la caravana.

Como parte de la actividad, la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo, A. C., en conjunto con Luly López Naranjo, entregó un donativo con lo recaudado durante la rodada en beneficio del refugio para mujeres coahuilenses.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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