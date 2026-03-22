Reúne ‘Ellas al Volante 2026’ 100 autos clásicos en Saltillo

En el marco del Día Internacional de la Mujer, se realizó en Saltillo la quinta edición de la rodada “Ellas al Volante 2026”. El evento fue organizado por la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo, A. C., en coordinación con el Gobierno Municipal. La caravana fue encabezada por la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, y estuvo integrada por 100 vehículos clásicos modelo 1996 y anteriores. Los autos fueron conducidos por mujeres acompañadas por familiares y amistades.

El recorrido partió de la Presidencia Municipal y avanzó por Presidente Cárdenas, para cruzar el Centro Histórico por calles como Obregón, Victoria, Purcell, Ramos Arizpe, Cuauhtémoc y Aldama. Después continuó por Emilio Carranza, Francisco Coss, Venustiano Carranza y bulevar Galerías, hasta llegar a Parque Centro. Durante la actividad, Luly López destacó la participación de las mujeres y su presencia en distintos sectores sociales y productivos. Por su parte, la secretaria de las Mujeres en Coahuila, Mayra Lucila Valdés González, señaló que este tipo de eventos reflejan la fuerza, la unión y el papel de las mujeres en la sociedad.

El presidente de la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo, A. C., Hugo Alberto Rábago Mar, subrayó que esta rodada se realiza de manera conjunta con el Gobierno Municipal y reconoció la participación de las mujeres que formaron parte de la caravana. Como parte de la actividad, la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo, A. C., en conjunto con Luly López Naranjo, entregó un donativo con lo recaudado durante la rodada en beneficio del refugio para mujeres coahuilenses.

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