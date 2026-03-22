Donan motor fuera de borda a Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe

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Saltillo
/ 22 marzo 2026
    Donan motor fuera de borda a Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe
    El nuevo equipo permitirá agilizar labores de vigilancia y rescate en la presa Palo Blanco. MANUEL RODRIGUEZ
    Donan motor fuera de borda a Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe

La empresa Goss Global entrega equipo para fortalecer las labores de rescate acuático

El Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Ramos Arizpe recibió la donación de un motor fuera de borda por parte de la empresa Goss Global, con el fin de optimizar sus operativos de vigilancia en la presa Palo Blanco.

Francisco Sánchez, titular de la dependencia, informó que se trata de un equipo Mercury de cinco caballos de fuerza, el cual será instalado de manera inmediata en la embarcación oficial de la corporación.

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“Este equipo es un motor Mercury de cinco caballos nuevo para lancha fuera de borda. Este motor lo donó la empresa Goss Global”, detalló el funcionario sobre las especificaciones del donativo.

Sánchez destacó que la organización donante se caracteriza por ser una empresa socialmente responsable y comprometida con su comunidad, lo que permite fortalecer las herramientas del personal de emergencia local.

Hasta antes de este apoyo, los elementos de Bomberos debían operar la lancha de la institución de forma manual, lo que limitaba considerablemente su velocidad y capacidad de respuesta ante incidentes.

“Nos hizo el donativo, que para nosotros es muy importante, porque ese motorcito se lo ponemos a una lancha que tenemos ahí en Bomberos, una lancha que utilizábamos con remos”, explicó.

Con la integración de esta nueva tecnología, el servicio de rescate y los recorridos preventivos serán más rápidos, permitiendo una cobertura eficiente en las zonas que requieren presencia constante de la autoridad.

“Bueno, pues ya va a ser más eficiente el servicio que vamos a estar dando en Semana Santa. Ahí vamos a utilizar esa lancha”, puntualizó Francisco Sánchez respecto al uso del equipo.

El motor será una herramienta clave para las labores de seguridad durante el próximo periodo vacacional, donde se registra una mayor afluencia de visitantes en las presas y zonas rurales del municipio.

Esta mejora en el equipamiento motorizado garantiza que los cuerpos de auxilio de Ramos Arizpe cuenten con movilidad autónoma y efectiva para atender cualquier situación crítica en los cuerpos de agua.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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