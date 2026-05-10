Joven se quita la vida al interior de su domicilio, en Ramos Arizpe

Autoridades y cuerpos de emergencia atendieron un reporte la tarde de este domingo en la colonia Valle de los Pinos, en Ramos Arizpe, donde un hombre se quitó la vida al interior de un domicilio.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Pino Serrano y Pino Ciprés. Tras recibir el reporte, paramédicos y elementos de seguridad acudieron al lugar; sin embargo, al arribar confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

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La víctima fue identificada como Rogen Yurem N., de 27 años de edad. De acuerdo con versiones recabadas en el sitio, fueron personas cercanas quienes encontraron el cuerpo sin vida, lo descolgaron y realizaron el reporte a las autoridades.

Elementos de las corporaciones correspondientes llevaron a cabo las diligencias y el aseguramiento del área para iniciar las investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido.

Especialistas recuerdan la importancia de atender la salud mental y buscar apoyo profesional ante situaciones emocionales difíciles o crisis personales.