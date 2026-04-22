Riña deja a joven con lesión en la cabeza y un agresor prófugo, en Saltillo

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Saltillo
/ 22 abril 2026
    Riña deja a joven con lesión en la cabeza y un agresor prófugo, en Saltillo
    Ambulancia y policía arribaron al lugar ULISES MARTÍNEZ

El joven fue auxiliado por vecinos tras huir de la agresión y posteriormente trasladado por paramédicos para recibir atención médica

Tras una pelea por aparentes rencillas, un joven de 20 años fue golpeado con un palo; tras la agresión, corrió del lugar del conflicto y pidió apoyo en un domicilio donde se le brindó ayuda y se solicitó una ambulancia, en Saltillo.

Minutos antes de la 13:00 horas se registró el incidente en la calle Encinos de la colonia Libertad “El Puente”, donde personal de la Policía Municipal y de la Cruz Roja acudió a tomar conocimiento y brindar atención al joven.

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Tadeo, de 22 años, se encontraba en el interior de una cochera de vecinos a quienes pidió ayuda; aunque no lo conocían ni sabían qué había ocurrido, decidieron auxiliarlo.

El afectado informó que había sido agredido con un palo por un hombre identificado solo como “El Pelón”, quien, según su versión, se le acercó y lo atacó; cuando intentó defenderse, el agresor utilizó el objeto para golpearlo.

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El impacto fue en la cabeza, lo que le provocó un posible traumatismo craneal y sangrado, por lo que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja. Posteriormente, tras realizarle una curación, lo trasladaron a las instalaciones de la institución para una valoración más detallada.

Autoridades tomaron conocimiento de los hechos y recabaron las señas particulares del agresor, quien será buscado para esclarecer lo ocurrido y que responda por las lesiones ocasionadas a Tadeo.

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