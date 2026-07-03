Roberto Carlos destacó la tranquilidad y seguridad de Saltillo: Javier Díaz

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    Roberto Carlos destacó la tranquilidad y seguridad de Saltillo: Javier Díaz
    Familias acudieron al FutFest para convivir y seguir las actividades organizadas en torno a la Copa del Mundo. HOMERO SÁNCHEZ

El alcalde afirmó que el exfutbolista brasileño elogió el ambiente que encontró en la ciudad; el Municipio prepara un operativo para la final entre México e Inglaterra

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, aseguró que el exfutbolista brasileño Roberto Carlos destacó el ambiente de tranquilidad y seguridad que percibió durante su visita a la ciudad para participar en el FutFest.

En entrevista, el edil señaló que el histórico lateral izquierdo le expresó su sorpresa por las condiciones que encontró en la capital coahuilense, al compararlas con la situación que enfrenta su país.

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”Roberto Carlos desde que llegó dijo: ‘Oye, aquí se respira tranquilidad, se respira paz, seguridad’. Me decía que, desgraciadamente, en Brasil tienen un problema muy grave de inseguridad prácticamente en todos los estados”, relató.

Díaz González atribuyó esa percepción al trabajo coordinado que realizan las distintas corporaciones de seguridad y a las acciones preventivas, además del desarrollo de espacios públicos y proyectos para fortalecer la convivencia familiar.

El alcalde calificó como “un hitazo” la visita del campeón del mundo con Brasil y reveló que existe la posibilidad de desarrollar proyectos conjuntos relacionados con la detección de talento deportivo en Saltillo.

$!Durante su visita a Saltillo, Roberto Carlos convivió con la afición y recibió un reconocimiento por su trayectoria en el futbol internacional.
Durante su visita a Saltillo, Roberto Carlos convivió con la afición y recibió un reconocimiento por su trayectoria en el futbol internacional. HOMERO SÁNCHEZ

”Esta es la primera vez que estoy aquí, no será la última y podremos trabajar algo en conjunto para buscar talento deportivo”, dijo Roberto Carlos, de acuerdo con el alcalde.

PREPARAN OPERATIVO DE SEGURIDAD

De cara a la final del Mundial, en la que México enfrentará a Inglaterra, Javier Díaz informó que el Gobierno Municipal implementará un operativo de seguridad en el Centro Histórico, la Alameda Zaragoza y la calle Victoria para resguardar a las familias que acudan a celebrar.

”Esperemos que México tenga un excelente resultado ante Inglaterra. Si es así, hay que mantener la paz, la tranquilidad y, sobre todo, festejar con responsabilidad”, expresó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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