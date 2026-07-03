Sur de Saltillo concentra mayor acumulación de basura en arroyos

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    Sur de Saltillo concentra mayor acumulación de basura en arroyos
    Llantas, muebles, colchones y aparatos electrónicos forman parte de los residuos que con mayor frecuencia encuentran las brigadas de limpieza en los cauces de la ciudad. HÉCTOR GARCÍA

La Dirección de Ecología ha retirado más de 250 toneladas de residuos este año; tirar desechos en los cauces puede derivar en multas de hasta 60 mil pesos

La Dirección de Ecología y Medio Ambiente de Saltillo concentra sus labores de limpieza en los puntos más críticos de la ciudad, donde la acumulación de basura en los arroyos representa un riesgo ambiental, especialmente durante la temporada de lluvias.

El titular de la dependencia, Emmanuel Olache Valdés, informó que el sector sur es el más afectado debido a las condiciones geográficas de la parte alta de la ciudad, donde se genera la mayor concentración de residuos sólidos.

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“La verdad es que lo más sucio es la parte del sur, totalmente la parte alta de la ciudad, pero todos los arroyos tienen residuos sólidos urbanos”, señaló.

Explicó que, aunque el norte suele registrar menor acumulación de basura, durante las lluvias recibe gran parte de los desechos arrastrados desde el sur, el oriente y el poniente, lo que incrementa la contaminación en esa zona.

“El norte es la parte más limpia, pero cuando vienen lluvias fuertes, tanto del sur, del oriente y del poniente, desemboca mucha basura que termina en la parte norte”, indicó.

En lo que va del año, las brigadas de limpieza han retirado toneladas de residuos de los cauces. Entre los desechos encontrados hay llantas, colchones, muebles, madera, ropa, animales muertos y aparatos electrónicos.

“Llevamos más de 250 toneladas en el año, en arroyos, con todo tipo de residuos sólidos urbanos, escombros y materiales de manejo especial”, precisó.

Olache Valdés advirtió que los aparatos electrónicos representan un riesgo por los materiales que contienen y recordó que la Policía Ambiental realiza detenciones por estas conductas. Los casos son turnados para la aplicación de sanciones de hasta 60 mil pesos.

“Ves televisiones, radios, teléfonos; todo este tipo de materiales contaminan muchísimo el suelo. El escombro también puede contaminar el agua, el suelo y el aire”, advirtió.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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