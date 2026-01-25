Sale a auxiliar a su hermana tras choque y termina involucrado en otro percance en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Autoridades viales consignaron el accidente ante el Ministerio Público de Asuntos Viales para el deslinde de responsabilidades
Un hombre que se dirigía con prisa para auxiliar a su hermana, quien había sufrido un percance vehicular en el distribuidor vial El Sarape, terminó involucrado en un accidente la madrugada de este domingo sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, en Saltillo.
El incidente ocurrió alrededor de las 02:00 horas, cuando el conductor circulaba a exceso de velocidad con dirección al periférico Luis Echeverría Álvarez.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: motociclista sufre grave lesión en la cabeza tras derrapar en Paseo de la Reforma
Al llegar a la altura de la colonia Saltillo 400, perdió el control de su camioneta Chevrolet Silverado y se impactó contra una barra de contención.
La unidad presentó severos daños materiales, incluida una llanta completamente destrozada. El conductor resultó ileso y solo presentó crisis nerviosa.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y consignaron el caso ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades correspondientes.