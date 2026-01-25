Sale a auxiliar a su hermana tras choque y termina involucrado en otro percance en Saltillo

Un hombre que se dirigía con prisa para auxiliar a su hermana, quien había sufrido un percance vehicular en el distribuidor vial El Sarape, terminó involucrado en un accidente la madrugada de este domingo sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, en Saltillo.

El incidente ocurrió alrededor de las 02:00 horas, cuando el conductor circulaba a exceso de velocidad con dirección al periférico Luis Echeverría Álvarez.

