Sale a auxiliar a su hermana tras choque y termina involucrado en otro percance en Saltillo

Saltillo
/ 25 enero 2026
    Una llanta de la unidad quedó completamente destrozada tras el choque. FOTO: MARTÍN ROJAS

Autoridades viales consignaron el accidente ante el Ministerio Público de Asuntos Viales para el deslinde de responsabilidades

Un hombre que se dirigía con prisa para auxiliar a su hermana, quien había sufrido un percance vehicular en el distribuidor vial El Sarape, terminó involucrado en un accidente la madrugada de este domingo sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, en Saltillo.

El incidente ocurrió alrededor de las 02:00 horas, cuando el conductor circulaba a exceso de velocidad con dirección al periférico Luis Echeverría Álvarez.

$!La camioneta Chevrolet Silverado quedó con severos daños tras impactarse contra la barra de contención.
La camioneta Chevrolet Silverado quedó con severos daños tras impactarse contra la barra de contención. FOTO: MARTÍN ROJAS

Al llegar a la altura de la colonia Saltillo 400, perdió el control de su camioneta Chevrolet Silverado y se impactó contra una barra de contención.

La unidad presentó severos daños materiales, incluida una llanta completamente destrozada. El conductor resultó ileso y solo presentó crisis nerviosa.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y consignaron el caso ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades correspondientes.

