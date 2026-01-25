Saltillo: motociclista sufre grave lesión en la cabeza tras derrapar en Paseo de la Reforma

Saltillo
/ 25 enero 2026
    Saltillo: motociclista sufre grave lesión en la cabeza tras derrapar en Paseo de la Reforma
    El motociclista derrapó varios metros sobre el pavimento en Paseo de la Reforma. FOTO: MARTÍN ROJAS

El joven fue trasladado al Hospital General tras el percance ocurrido, mientras autoridades de Tránsito Municipal realizaron el peritaje y aseguraron la motocicleta

Un joven motociclista resultó gravemente lesionado la madrugada de este domingo, luego de perder el control de su unidad y derrapar sobre Paseo de la Reforma, a la altura de la colonia Provivienda, en Saltillo.

El accidente ocurrió alrededor de la 01:30 horas, cuando el motociclista circulaba de poniente a oriente y, metros antes de la intersección con la calle Francisco Urdiñola, perdió el control del manubrio, lo que provocó que derrapara varios metros sobre el pavimento.

TE PUEDE INTERESAR: Vuelca conductor tras presunto ‘cerrón’ al sur de Saltillo

$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al joven lesionado.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al joven lesionado. FOTO: MARTÍN ROJAS

Debido a que no portaba casco de seguridad, el joven sufrió una lesión de consideración en el cráneo. Testigos de lo ocurrido detuvieron su marcha para auxiliarlo.

Asimismo, los presentes realizaron el reporte al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes. Al lugar arribaron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y abanderaron la circulación para prevenir otro accidente.

$!Elementos de Tránsito Municipal abanderaron la vialidad para prevenir otro accidente.
Elementos de Tránsito Municipal abanderaron la vialidad para prevenir otro accidente. FOTO: MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorar al lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital General para su atención médica.

$!La motocicleta fue asegurada y trasladada a un corralón municipal.
La motocicleta fue asegurada y trasladada a un corralón municipal. FOTO: MARTÍN ROJAS

De manera preliminar, se informó que el motociclista presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol al momento del percance, lo que pudo haber ocasionado la pérdida de control.

Finalmente, la motocicleta fue remolcada a un corralón, donde permanecerá hasta que el propietario la reclame y cubra las multas correspondientes.

