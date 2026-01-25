Saltillo: motociclista sufre grave lesión en la cabeza tras derrapar en Paseo de la Reforma

Un joven motociclista resultó gravemente lesionado la madrugada de este domingo, luego de perder el control de su unidad y derrapar sobre Paseo de la Reforma, a la altura de la colonia Provivienda, en Saltillo.

El accidente ocurrió alrededor de la 01:30 horas, cuando el motociclista circulaba de poniente a oriente y, metros antes de la intersección con la calle Francisco Urdiñola, perdió el control del manubrio, lo que provocó que derrapara varios metros sobre el pavimento.

