Saltillo: motociclista sufre grave lesión en la cabeza tras derrapar en Paseo de la Reforma
El joven fue trasladado al Hospital General tras el percance ocurrido, mientras autoridades de Tránsito Municipal realizaron el peritaje y aseguraron la motocicleta
Un joven motociclista resultó gravemente lesionado la madrugada de este domingo, luego de perder el control de su unidad y derrapar sobre Paseo de la Reforma, a la altura de la colonia Provivienda, en Saltillo.
El accidente ocurrió alrededor de la 01:30 horas, cuando el motociclista circulaba de poniente a oriente y, metros antes de la intersección con la calle Francisco Urdiñola, perdió el control del manubrio, lo que provocó que derrapara varios metros sobre el pavimento.
Debido a que no portaba casco de seguridad, el joven sufrió una lesión de consideración en el cráneo. Testigos de lo ocurrido detuvieron su marcha para auxiliarlo.
Asimismo, los presentes realizaron el reporte al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes. Al lugar arribaron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y abanderaron la circulación para prevenir otro accidente.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorar al lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital General para su atención médica.
De manera preliminar, se informó que el motociclista presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol al momento del percance, lo que pudo haber ocasionado la pérdida de control.
Finalmente, la motocicleta fue remolcada a un corralón, donde permanecerá hasta que el propietario la reclame y cubra las multas correspondientes.