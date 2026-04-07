Salió de su casa por la noche y no regresó: buscan a hombre desaparecido desde febrero en Saltillo

La desaparición de un hombre de 39 años mantiene abiertas líneas de investigación en la ciudad de Saltillo, luego de que se reportara su no localización semanas después de haber sido visto por última vez al salir de su domicilio durante la noche. Se trata de Juan Francisco Reynoso Zamora, quien fue reportado como desaparecido tras perderse todo contacto con él desde el pasado 21 de febrero de 2026. De acuerdo con el informe, el hombre salió de su vivienda ubicada en la colonia Hacienda Narro alrededor de las 23:00 horas, sin que hasta el momento existan datos que permitan establecer su paradero.

La denuncia formal por su desaparición fue presentada el 6 de abril de 2026, lo que derivó en la activación de protocolos de búsqueda por parte de la Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila, instancia que mantiene abiertas las acciones de localización y seguimiento del caso. Según las características proporcionadas, el hombre es de nacionalidad mexicana, complexión robusta, con un peso aproximado de 80 kilogramos y una estatura cercana a 1.65 metros. Tiene tez morena, cabello corto, lacio y de color negro, así como ojos color café.

Entre los elementos que podrían facilitar su identificación destaca una cicatriz en el talón derecho, resultado de una intervención quirúrgica previa. Este rasgo es considerado una de las principales señas particulares dentro de la ficha de búsqueda. Respecto a la vestimenta que portaba el día de su desaparición, se informó que llevaba una camisola de mezclilla en color azul con franjas anaranjadas, así como un pantalón también de mezclilla en tono azul. Estos detalles forman parte de la información difundida para apoyar su posible ubicación. Hasta el momento, no se han dado a conocer otros datos adicionales sobre las circunstancias en las que ocurrió su desaparición, ni indicios que permitan reconstruir su ruta tras salir de su domicilio aquella noche. Las autoridades mantienen abiertos los canales de comunicación para recibir cualquier información que contribuya a dar con su paradero. La ciudadanía puede aportar datos a través de los números incluidos en la ficha oficial, en un esfuerzo por ampliar el alcance de la búsqueda. El caso continúa bajo seguimiento mientras se sostienen las labores de localización en distintos puntos, sin que hasta ahora se reporten avances sobre su ubicación.

Publicidad