Localizan a dos menores desaparecidas en un lapso de 24 horas en Ramos Arizpe

En un lapso menor a 48 horas, dos adolescentes fueron reportadas como desaparecidas en el municipio de Ramos Arizpe, lo que activó protocolos de búsqueda y la difusión de fichas con sus características físicas y señas particulares para facilitar su localización. El primer caso correspondió a María Fernanda Alvarado Contreras, de 14 años de edad, quien fue vista por última vez el 4 de abril de 2026. De acuerdo con la información difundida en su momento, la menor cuenta con complexión delgada, una estatura aproximada de 1.50 metros, tez aperlada, ojos grandes de color negro y cabello lacio de longitud media en tono oscuro.

En un lapso menor a 48 horas, dos adolescentes fueron reportadas como desaparecidas en el municipio de Ramos Arizpe, lo que activó protocolos de búsqueda y la difusión de fichas con sus características físicas y señas particulares para facilitar su localización. El primer caso correspondió a María Fernanda Alvarado Contreras, de 14 años de edad, quien fue vista por última vez el 4 de abril de 2026. De acuerdo con la información difundida en su momento, la menor cuenta con complexión delgada, una estatura aproximada de 1.50 metros, tez aperlada, ojos grandes de color negro y cabello lacio de longitud media en tono oscuro. Entre sus señas particulares se encontraba un lunar tipo mancha de color blanco a la altura del ombligo, así como perforaciones en la nariz y el ombligo. Además, presentaba tatuajes visibles, uno en el pecho con la figura de una corona y otro en la mano con el nombre “Fernanda”. Un día después, el 5 de abril de 2026, se reportó la desaparición de Diana Guadalupe Enríquez Castillo, de 15 años. La adolescente mide aproximadamente 1.70 metros, tiene complexión delgada, tez aperlada, ojos color café claro y cabello largo, ondulado y de color rojo.

También se difundieron sus señas particulares, entre ellas dos perforaciones en la nariz y varios tatuajes: en el antebrazo derecho el nombre “María” junto con una frase inconclusa; en el izquierdo los nombres “Marco” y “Beatriz”, además de la imagen de la Santa Muerte, así como un tatuaje en la mano izquierda con la leyenda “Solo Dios puede juzgarme”. Tras la activación de los protocolos de búsqueda y la difusión de la información, ambas adolescentes ya fueron localizadas, de acuerdo con la actualización de las autoridades. Con este reporte, se desactivan las fichas de búsqueda correspondientes, luego de confirmarse su localización. No se proporcionaron mayores detalles sobre las circunstancias en las que fueron encontradas.

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