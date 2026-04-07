Localizan a dos menores desaparecidas en un lapso de 24 horas en Ramos Arizpe

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Saltillo
/ 7 abril 2026
    Localizan a dos menores desaparecidas en un lapso de 24 horas en Ramos Arizpe
    Las fichas de búsqueda fueron desactivadas luego de confirmarse la localización de las menores reportadas como desaparecidas. REDES SOCIALES

Las autoridades habilitaron múltiples líneas telefónicas y redes sociales para recibir reportes ciudadanos que contribuyeran a la localización de ambas adolescentes

En un lapso menor a 48 horas, dos adolescentes fueron reportadas como desaparecidas en el municipio de Ramos Arizpe, lo que activó protocolos de búsqueda y la difusión de fichas con sus características físicas y señas particulares para facilitar su localización.

El primer caso correspondió a María Fernanda Alvarado Contreras, de 14 años de edad, quien fue vista por última vez el 4 de abril de 2026. De acuerdo con la información difundida en su momento, la menor cuenta con complexión delgada, una estatura aproximada de 1.50 metros, tez aperlada, ojos grandes de color negro y cabello lacio de longitud media en tono oscuro.

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En un lapso menor a 48 horas, dos adolescentes fueron reportadas como desaparecidas en el municipio de Ramos Arizpe, lo que activó protocolos de búsqueda y la difusión de fichas con sus características físicas y señas particulares para facilitar su localización.

El primer caso correspondió a María Fernanda Alvarado Contreras, de 14 años de edad, quien fue vista por última vez el 4 de abril de 2026. De acuerdo con la información difundida en su momento, la menor cuenta con complexión delgada, una estatura aproximada de 1.50 metros, tez aperlada, ojos grandes de color negro y cabello lacio de longitud media en tono oscuro.

Entre sus señas particulares se encontraba un lunar tipo mancha de color blanco a la altura del ombligo, así como perforaciones en la nariz y el ombligo. Además, presentaba tatuajes visibles, uno en el pecho con la figura de una corona y otro en la mano con el nombre “Fernanda”.

Un día después, el 5 de abril de 2026, se reportó la desaparición de Diana Guadalupe Enríquez Castillo, de 15 años. La adolescente mide aproximadamente 1.70 metros, tiene complexión delgada, tez aperlada, ojos color café claro y cabello largo, ondulado y de color rojo.

También se difundieron sus señas particulares, entre ellas dos perforaciones en la nariz y varios tatuajes: en el antebrazo derecho el nombre “María” junto con una frase inconclusa; en el izquierdo los nombres “Marco” y “Beatriz”, además de la imagen de la Santa Muerte, así como un tatuaje en la mano izquierda con la leyenda “Solo Dios puede juzgarme”.

Tras la activación de los protocolos de búsqueda y la difusión de la información, ambas adolescentes ya fueron localizadas, de acuerdo con la actualización de las autoridades.

Con este reporte, se desactivan las fichas de búsqueda correspondientes, luego de confirmarse su localización. No se proporcionaron mayores detalles sobre las circunstancias en las que fueron encontradas.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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