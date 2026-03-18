Saltillo: Abre este jueves al público Mi Tienda del Ahorro Colosio

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Saltillo
/ 18 marzo 2026
    Saltillo: Abre este jueves al público Mi Tienda del Ahorro Colosio
    El presidente y director general de H-E-B México, Fernando Martínez, encabezó el corte de listón que marca el arranque oficial de Mi Tienda del Ahorro Colosio en Saltillo. FOTOS: FRANCISCO MUÑIZ Francisco Muniz

Con una inversión de 350 millones de pesos y la generación de más de 370 empleos directos e indirectos, la cadena H-E-B realiza el corte del listón de su tercera sucursal de este formato en Saltillo

Con el corte de listón y la bendición de las instalaciones, todo está listo para la gran apertura al público de Mi Tienda del Ahorro Colosio.

El nuevo centro comercial representa una inversión de 350 millones de pesos, y una generación de alrededor de 130 empleos directos y 240 indirectos.

$!Mi Tienda del Ahorro suma su tercera sucursal en Saltillo. FOTO: OMAR SAUCEDO
Mi Tienda del Ahorro suma su tercera sucursal en Saltillo. FOTO: OMAR SAUCEDO

La nueva tienda se ubica en el bulevar Jesús Valdez Sánchez y bulevar Luis Donaldo Colosio, número 1658, en el sector Real del Sol.

Cuenta con 5,130.92 m² de construcción y 228 cajones de estacionamiento, es la tienda número 89 entre los diferentes formatos que opera Supermercados Internacionales H-E-B en México, aunque es la número 26 de Mi Tienda del Ahorro en el país y tercera en Saltillo; su apertura al público es a partir de este jueves 19 de marzo.

$!Autoridades y directivos celebran la apertura de una nueva opción comercial en el sector Colosio.
Autoridades y directivos celebran la apertura de una nueva opción comercial en el sector Colosio.

Durante el corte del listón, el presidente y director general de H-E-B México, Fernando Martínez, recibió con unas palabras de agradecimiento a las autoridades e invitados que se dieron cita, y añadió que esta es la tienda número 11 de la compañía en Coahuila, entre sus formatos H-E-B y Mi Tienda del Ahorro.

$!Ayer se llevó a cabo la bendición de las instalaciones.
Ayer se llevó a cabo la bendición de las instalaciones.

“Con está inversión también logramos la tienda número 89 en el país, eso confirma firmemente el compromiso que tenemos en H-E-B México por invertir y contribuir en el desarrollo de nuestro bello país y de cada una de las zonas, y de cada uno de los mercados en donde ponemos el ojo, y donde esperamos que nuestros clientes coincidan con nosotros en que somos su mejor opción de compra”, indicó.

$!Más de 370 empleos generados fortalecen la economía local con esta apertura.
Más de 370 empleos generados fortalecen la economía local con esta apertura.

El director de Mi Tienda del Ahorro, Rogelio Garza, manifestó que cada nueva tienda representa mucho más que un edificio, son oportunidades de empleo, desarrollo, crecimiento y una nueva oportunidad para servir a las familias. Agregó que tienen el propósito de ofrecer productos de calidad, frescura y los precios más bajos, con un trato cercano y humano hacia los clientes.

A su vez, la gerente general de Mi Tienda del Ahorro Colosio, Aurora Torres Soria, dijo que tienen un reto muy importante y que se logrará con el trabajo de todas las áreas: ser el lugar donde los clientes encuentren lo mejor para sus hogares, recibiendo calidad, servicio y la mejor atención.

$!El nuevo espacio comercial ofrece productos de calidad, frescura y precios accesibles.
El nuevo espacio comercial ofrece productos de calidad, frescura y precios accesibles.

Por su parte, el primer regidor del Ayuntamiento de Saltillo, Mario Mata Quintero, señaló que es muy importante que este tipo de empresas que son socialmente responsables lleguen a la ciudad. Asimismo, reconoció la solidaridad que tienen con la gente de la ciudad.

$!La nueva tienda representa una inversión de 350 millones de pesos en la ciudad.
La nueva tienda representa una inversión de 350 millones de pesos en la ciudad.

Finalmente, la secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, agradeció al presidente y director general de H-E-B México, por la confianza que tienen en Coahuila y en Saltillo para seguir invirtiendo: “siempre se buscan más y mejores oportunidades, por ello, siempre será una buena noticia el poder generar empleos dignos y bien remunerados”, señaló.

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