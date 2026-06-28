Saltillo abre taller gratuito de conducción defensiva para motociclistas

Con el propósito de reducir la incidencia de accidentes y proteger tanto la integridad física como el patrimonio de quienes circulan en dos ruedas, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo emitió un paquete de recomendaciones orientadas a fomentar una cultura vial responsable entre las y los motociclistas de la capital. La subdirectora de Tránsito, Zulema Banda Alemán, enfatizó que conducir una motocicleta conlleva una responsabilidad que no debe tomarse a la ligera y que el uso del casco es la medida más importante para preservar la vida.

“Deben usar casco siempre y sin excepción. Asegúrense de que les quede bien y esté abrochado correctamente, pues en caso de un accidente el casco puede salvar la vida del motociclista o de su acompañante”, advirtió la funcionaria. Banda Alemán agregó que la visibilidad es otro factor determinante para evitar percances. “Asegúrense de que otros conductores los vean. Utilicen luces, eviten colocarse en puntos ciegos y mantengan una distancia prudente. No conduzcan entre carriles y vistan adecuadamente; es decir, utilicen ropa de protección, como chaquetas y pantalones resistentes, además de guantes adecuados para motociclistas”, puntualizó. Como parte de las acciones permanentes de prevención, la dependencia lleva a cabo cada dos sábados el programa Rueda por tu Vida, un taller gratuito en el que especialistas capacitan a los participantes en técnicas de conducción a la defensiva, explican a detalle el Reglamento de Tránsito y ofrecen prácticas en un circuito controlado.

Durante las sesiones también se realiza una revisión física de las motocicletas y de los cascos, con el objetivo de detectar fallas mecánicas o deficiencias en el equipo que pudieran poner en riesgo a los conductores y sus acompañantes. Quienes deseen participar en el taller pueden inscribirse sin costo llamando al teléfono 844 290 2179.

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