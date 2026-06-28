Saltillo abre taller gratuito de conducción defensiva para motociclistas

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    Saltillo abre taller gratuito de conducción defensiva para motociclistas
    El programa Rueda por tu Vida ofrece prácticas de conducción defensiva en un circuito supervisado por especialistas. CORTESÍA

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana difundió una serie de medidas preventivas dirigidas a quienes circulan en motocicleta

Con el propósito de reducir la incidencia de accidentes y proteger tanto la integridad física como el patrimonio de quienes circulan en dos ruedas, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo emitió un paquete de recomendaciones orientadas a fomentar una cultura vial responsable entre las y los motociclistas de la capital.

La subdirectora de Tránsito, Zulema Banda Alemán, enfatizó que conducir una motocicleta conlleva una responsabilidad que no debe tomarse a la ligera y que el uso del casco es la medida más importante para preservar la vida.

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$!Durante el taller se revisan las condiciones físicas de motocicletas y cascos para garantizar la seguridad de los participantes.
Durante el taller se revisan las condiciones físicas de motocicletas y cascos para garantizar la seguridad de los participantes. CORTESÍA

“Deben usar casco siempre y sin excepción. Asegúrense de que les quede bien y esté abrochado correctamente, pues en caso de un accidente el casco puede salvar la vida del motociclista o de su acompañante”, advirtió la funcionaria.

Banda Alemán agregó que la visibilidad es otro factor determinante para evitar percances. “Asegúrense de que otros conductores los vean. Utilicen luces, eviten colocarse en puntos ciegos y mantengan una distancia prudente. No conduzcan entre carriles y vistan adecuadamente; es decir, utilicen ropa de protección, como chaquetas y pantalones resistentes, además de guantes adecuados para motociclistas”, puntualizó.

Como parte de las acciones permanentes de prevención, la dependencia lleva a cabo cada dos sábados el programa Rueda por tu Vida, un taller gratuito en el que especialistas capacitan a los participantes en técnicas de conducción a la defensiva, explican a detalle el Reglamento de Tránsito y ofrecen prácticas en un circuito controlado.

$!Zulema Banda Alemán, subdirectora de Tránsito, llamó a los motociclistas a usar casco correctamente abrochado en todo momento.
Zulema Banda Alemán, subdirectora de Tránsito, llamó a los motociclistas a usar casco correctamente abrochado en todo momento. CORTESÍA

Durante las sesiones también se realiza una revisión física de las motocicletas y de los cascos, con el objetivo de detectar fallas mecánicas o deficiencias en el equipo que pudieran poner en riesgo a los conductores y sus acompañantes.

Quienes deseen participar en el taller pueden inscribirse sin costo llamando al teléfono 844 290 2179.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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