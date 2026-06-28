Saltillo roza el Récord Guinness de pases de futbol; destacan impulso al deporte

Con la participación de alrededor de 650 personas de distintas regiones del estado, Saltillo realizó este domingo el intento por imponer un nuevo Récord Guinness de pases consecutivos de futbol; sin embargo, la marca mundial no pudo ser superada durante el desafío realizado sobre el bulevar Venustiano Carranza, en el marco de la Ruta Recreativa. La actividad fue organizada por el Gobierno del Estado, el DIF Coahuila y el Gobierno Municipal como parte de la estrategia Vive Libre Sin Drogas, con el propósito de promover la activación física, la convivencia familiar y la prevención de adicciones entre niñas, niños y jóvenes.

El reto consistía en realizar pases consecutivos de balón entre participantes distribuidos a lo largo de un recorrido de aproximadamente 5.5 kilómetros, con la meta de superar la marca establecida por Qatar, actual poseedor del récord mundial. Durante la jornada, representantes de Guinness World Records supervisaron el desarrollo del intento mediante jueces y visores encargados de verificar el cumplimiento del protocolo. Al concluir el recorrido, los organizadores concentraron las hojas de evaluación para su revisión. Aunque durante la ceremonia de clausura no se informó oficialmente si el intento fue validado, las autoridades enfocaron sus mensajes en reconocer el esfuerzo de los participantes y el impacto social de la actividad. El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, aseguró que el principal logro fue la coordinación y convivencia entre ciudadanos de distintas edades y municipios.

”Lo más importante es cómo pudimos convivir y trabajar unidos. Este tipo de actividades demuestran que en Coahuila sociedad y gobierno pueden organizarse para impulsar acciones que fortalecen el tejido social”, expresó. Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, señaló que el intento representó una oportunidad para proyectar al estado en el contexto del Mundial de Futbol 2026, además de fortalecer la participación ciudadana. ”Más allá del récord, este esfuerzo demuestra que los coahuilenses sabemos trabajar juntos y construir comunidad. Queríamos mostrar que Coahuila está preparado para recibir eventos de talla internacional y seguir promoviendo entornos saludables para nuestras familias”, comentó. Antes del inicio del desafío, el director general del DIF Coahuila, Alejandro Cepeda Valdés, explicó que la actividad formó parte del programa Vive Libre Sin Drogas, mediante el cual se busca acercar a los jóvenes al deporte y alejarlos de las adicciones.

”El deporte, la cultura y la actividad física son herramientas fundamentales para prevenir muchas problemáticas sociales. Queremos que las y los jóvenes encuentren en estas actividades espacios de convivencia y desarrollo”, señaló. La convocatoria reunió a participantes de municipios como Saltillo, Torreón, Monclova, San Pedro, Sierra Mojada y otras regiones del estado. Entre ellos estuvieron Jorge Salazar, de Torreón, y Jorge Peña, de Aguascalientes, quienes coincidieron en que formar parte del intento fue una experiencia distinta y una oportunidad para enviar un mensaje positivo a otros jóvenes. ”Vale la pena darse la oportunidad de hacer deporte, porque ayuda mucho y también es una forma de liberar el estrés y enfrentar los problemas de una mejor manera”, comentaron. Además del reto deportivo, durante la jornada se realizaron presentaciones de danza, música y exhibiciones artísticas, lo que convirtió la Ruta Recreativa en un espacio de convivencia para cientos de familias que acudieron a respaldar el intento.

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