Saltillo: adolescente de 15 años decide salir por la denominada puerta falsa

Una adolescente de 15 años perdió la vida la noche de ayer sábado en hechos que son investigados por la Fiscalía General del Estado como un presunto suicidio, ocurrido en la colonia Pueblo Insurgentes de Saltillo.

De acuerdo con el reporte oficial, fue alrededor de las 23:29 horas cuando la Agencia de Investigación Criminal tomó conocimiento del fallecimiento, luego de que la menor fuera trasladada de emergencia a la Clínica Hospital Christus Muguerza, ubicada sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio.

Según relató la madre, llegó a su domicilio cerca de las 20:00 horas y, tras escuchar un grito de su hija mayor, acudió a una de las habitaciones, donde encontró a la menor en una situación crítica. Con apoyo de su pareja, la bajaron y la trasladaron de inmediato al hospital con la esperanza de que pudiera ser reanimada.