Saltillo: adolescente de 15 años decide salir por la denominada puerta falsa

Saltillo
/ 22 febrero 2026
    El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. MARTÍN ROJAS

La menor fue trasladada de emergencia por sus familiares a la Clínica Hospital Christus Muguerza, donde personal médico intentó reanimarla durante varios minutos

Una adolescente de 15 años perdió la vida la noche de ayer sábado en hechos que son investigados por la Fiscalía General del Estado como un presunto suicidio, ocurrido en la colonia Pueblo Insurgentes de Saltillo.

De acuerdo con el reporte oficial, fue alrededor de las 23:29 horas cuando la Agencia de Investigación Criminal tomó conocimiento del fallecimiento, luego de que la menor fuera trasladada de emergencia a la Clínica Hospital Christus Muguerza, ubicada sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio.

Según relató la madre, llegó a su domicilio cerca de las 20:00 horas y, tras escuchar un grito de su hija mayor, acudió a una de las habitaciones, donde encontró a la menor en una situación crítica. Con apoyo de su pareja, la bajaron y la trasladaron de inmediato al hospital con la esperanza de que pudiera ser reanimada.

Personal médico realizó maniobras de resucitación durante varios minutos; sin embargo, la adolescente fue declarada sin signos vitales a las 23:13 horas.

La menor fue identificada por su madre ante las autoridades. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicará la necropsia de ley para confirmar las causas del fallecimiento.

Si tú o alguien que conoces atraviesa por una situación difícil, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea de la Vida al 01 800 911 2000 o al 911, donde brindan apoyo psicológico las 24 horas. No estás solo.

