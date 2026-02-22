Dormita joven al volante, choca y termina volcado en Saltillo

Un joven conductor terminó con su vehículo volcado la madrugada de este domingo, luego de presuntamente quedarse dormido mientras circulaba sobre el bulevar Doctor Jesús Valdez Sánchez, en Saltillo.

El percance ocurrió alrededor de las 04:30 horas, cuando el responsable conducía un Chevy Monza con dirección de oriente a poniente y, metros adelante del cruce con la calle Fermín Espinoza Armillita, aparentemente fue vencido por el sueño.

