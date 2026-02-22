Dormita joven al volante, choca y termina volcado en Saltillo

Saltillo
/ 22 febrero 2026
    Dormita joven al volante, choca y termina volcado en Saltillo
    El accidente se registró alrededor de las 04:30 horas de este domingo; no se registraron personas lesionadas. MARTÍN ROJAS

Tras el percance, autoridades municipales realizaron maniobras para retirar la unidad siniestrada y restablecer la circulación en el bulevar

Un joven conductor terminó con su vehículo volcado la madrugada de este domingo, luego de presuntamente quedarse dormido mientras circulaba sobre el bulevar Doctor Jesús Valdez Sánchez, en Saltillo.

El percance ocurrió alrededor de las 04:30 horas, cuando el responsable conducía un Chevy Monza con dirección de oriente a poniente y, metros adelante del cruce con la calle Fermín Espinoza Armillita, aparentemente fue vencido por el sueño.

TE PUEDE INTERESAR: Se salva conductor ebrio tras caer al fondo de un arroyo y huye, en Saltillo

$!El automóvil impactó primero contra el camellón central antes de volcar.
El automóvil impactó primero contra el camellón central antes de volcar. MARTÍN ROJAS

Al perder el control del volante, el automóvil se impactó contra el camellón central y posteriormente terminó volcado en medio de la vialidad, generando momentánea movilización de autoridades.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales. Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las maniobras necesarias para retirar la unidad siniestrada y restablecer la circulación.

