Dormita joven al volante, choca y termina volcado en Saltillo
Tras el percance, autoridades municipales realizaron maniobras para retirar la unidad siniestrada y restablecer la circulación en el bulevar
Un joven conductor terminó con su vehículo volcado la madrugada de este domingo, luego de presuntamente quedarse dormido mientras circulaba sobre el bulevar Doctor Jesús Valdez Sánchez, en Saltillo.
El percance ocurrió alrededor de las 04:30 horas, cuando el responsable conducía un Chevy Monza con dirección de oriente a poniente y, metros adelante del cruce con la calle Fermín Espinoza Armillita, aparentemente fue vencido por el sueño.
Al perder el control del volante, el automóvil se impactó contra el camellón central y posteriormente terminó volcado en medio de la vialidad, generando momentánea movilización de autoridades.
Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales. Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las maniobras necesarias para retirar la unidad siniestrada y restablecer la circulación.