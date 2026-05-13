Saltillo: adulto mayor llega sin signos vitales a nosocomio; se desmayó en su domicilio

Los hechos se registraron alrededor de las 01:00 horas, cuando familiares trasladaron al hombre a bordo de una camioneta pickup hasta el área de urgencias del nosocomio, donde solicitaron atención médica inmediata.

Un adulto mayor de aproximadamente 67 años de edad ingresó sin signos vitales a la clínica número 70 del IMSS durante la madrugada de este miércoles, en Saltillo , generando la movilización de autoridades y personal médico.

Sin embargo, tras realizar la valoración correspondiente, los doctores confirmaron que el paciente ya no contaba con signos vitales, por lo que nada pudieron hacer para salvarle la vida.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, horas antes el hombre se encontraba en su domicilio ubicado en la colonia Omega, en compañía de uno de sus hijos, cuando comenzó a presentar un fuerte dolor en el pecho y posteriormente se desvaneció de manera repentina.

Ante la emergencia, sus seres queridos decidieron trasladarlo por sus propios medios a la clínica; sin embargo, lamentablemente arribó ya sin vida.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al hospital para tomar conocimiento de lo ocurrido y entrevistarse con los familiares del fallecido. No obstante, al determinarse que se trató de una muerte por causas naturales, las autoridades se retiraron del lugar, mientras personal de servicios funerarios realizaba los trámites correspondientes.