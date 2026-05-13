Vuelca acelerado y es detenido en Saltillo; presuntamente manejaba ebrio

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    Vuelca acelerado y es detenido en Saltillo; presuntamente manejaba ebrio
    Tras el fuerte choque registrado durante la madrugada, el vehículo responsable quedó con las llantas hacia arriba en medio de la vialidad, movilizando a elementos de Tránsito Municipal y cuerpos de auxilio. MARTÍN ROJAS

El accidente dejó cuantiosos daños materiales en ambos vehículos involucrados, además de afectaciones momentáneas a la circulación sobre el bulevar Vito Alessio Robles

El conductor de un vehículo de la marca Nissan protagonizó una aparatosa volcadura, esto tras impactarse contra el costado de un automóvil de la marca Volkswagen a la altura de la colonia Asturias, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:00 horas, cuando el señalado como responsable transitaba a bordo de un automóvil Nissan Versa sobre el bulevar Vito Alessio Robles. El hombre manejaba a exceso de velocidad con dirección de sur a norte, por lo que, a la altura de la calle Indiana, perdió el control del volante e impactó contra el costado izquierdo de un Volkswagen Vento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/menor-en-patin-del-diablo-se-impacta-contra-auto-en-saltillo-HB20654056
$!Testigos del accidente solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911 después de observar cómo el automóvil Nissan perdió el control y volcó tras chocar contra otro vehículo sobre una transitada vialidad.
Testigos del accidente solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911 después de observar cómo el automóvil Nissan perdió el control y volcó tras chocar contra otro vehículo sobre una transitada vialidad. MARTÍN ROJAS

Lo anterior provocó que el vehículo volcara varios metros, hasta finalmente quedar con las llantas hacia el cielo en medio de la vialidad.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que elementos de Tránsito Municipal se dirigieron al lugar de los hechos para tomar conocimiento de lo ocurrido.

$!Elementos de Tránsito Municipal realizaron el abanderamiento de la circulación y aseguraron al conductor involucrado, quien presuntamente presentaba aliento alcohólico tras el accidente vial.
Elementos de Tránsito Municipal realizaron el abanderamiento de la circulación y aseguraron al conductor involucrado, quien presuntamente presentaba aliento alcohólico tras el accidente vial. MARTÍN ROJAS

Al arribo, los oficiales abanderaron la circulación para prevenir otro accidente, además de realizar la detención del conductor, quien presuntamente contaba con aliento alcohólico.

Afortunadamente y pese a lo aparatoso del incidente, no se registraron personas lesionadas, por lo que fue innecesaria la presencia de paramédicos de alguna institución médica.

Finalmente, las unidades siniestradas fueron remolcadas mediante una grúa, siendo consignado el accidente al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades.

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