Saltillo alista nueva estrategia: más obras, tecnología y reglamento de tránsito renovado

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    Saltillo alista nueva estrategia: más obras, tecnología y reglamento de tránsito renovado
    El alcalde Javier Díaz González informó sobre proyectos de pavimentación, drenaje pluvial y mantenimiento urbano para mejorar las condiciones de distintas zonas de Saltillo. MANUEL RODRÍGUEZ

Javier Díaz anunció nuevas obras, equipamiento policial y avances en el proyecto de reglamento de tránsito para fortalecer la seguridad y movilidad en Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció una serie de obras de infraestructura, proyectos de seguridad y la elaboración de un nuevo reglamento de tránsito, con el objetivo de fortalecer la movilidad urbana y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad.

OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y PAVIMENTACIÓN

El edil destacó la entrega de diversas obras de pavimentación realizadas con una inversión de 3.7 millones de pesos en distintos sectores de la ciudad, así como el inicio de proyectos de drenaje pluvial en la zona oriente para reducir riesgos de inundaciones.

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“Este tipo de obras impactan de una manera muy rápida y positiva en mejorar la calidad de vida en el tema de seguridad, movilidad y embellecimiento”, afirmó Díaz González al referirse a las acciones realizadas en vialidades.

Asimismo, resaltó el despliegue de brigadas integrales para labores de iluminación, deshierbe, pintura y mantenimiento en calles y puentes, mediante el trabajo coordinado de más de 40 trabajadores de distintas áreas municipales.

EQUIPAMIENTO EN SEGURIDAD Y NUEVA TECNOLOGÍA

En materia de seguridad, el presidente municipal informó que hacia finales de año se contempla la llegada de nuevo armamento para la Policía Municipal, además de inversiones en equipos antidrones, dispositivos antimotines y la instalación de 500 nuevas cámaras de vigilancia.

“El equipo antidrones nos va a ayudar mucho en las brechas que colindan en el sur de nuestro municipio con Zacatecas, por si en algún momento dado hay algunos drones, los podemos neutralizar sin ningún problema”, explicó el alcalde.

Añadió que en los próximos días iniciará operaciones el nuevo agrupamiento de “Infancia Segura”, cuyos elementos recibieron capacitación especializada para fortalecer las acciones de protección a niñas, niños y jóvenes.

Respecto al nuevo reglamento de tránsito, Díaz González señaló que actualmente se trabaja en un proyecto preliminar que será analizado en mesas de trabajo con representantes de la sociedad civil antes de ser presentado ante las comisiones y el pleno del Cabildo.

“No hay prisa de que en el mes de agosto o septiembre tenga que estar listo; lo que queremos es pulirlo y hacerlo lo mejor posible de acuerdo con las circunstancias actuales y al crecimiento de Saltillo”, puntualizó.

Finalmente, el alcalde aseguró que los índices delictivos registraron una disminución superior al 50 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, y reiteró que la administración municipal mantendrá los esfuerzos en materia de seguridad.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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