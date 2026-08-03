Obispo Raúl Vera afirma que la homosexualidad ‘no es pecado’, y llama a una Iglesia más incluyente

Las declaraciones fueron emitidas durante la celebración eucarística con la que participaron las actividades del Cuarto Encuentro Nacional de la Red Católica Arcoíris México, realizado el pasado fin de semana en Torreón, donde el prelado dirigió un mensaje enfocado en la dignidad de las personas LGBT+ y en el compromiso pastoral de las comunidades católicas.

TORREÓN, Coahuila.- El obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, hizo un llamado a fortalecer la inclusión de las personas de la diversidad sexual dentro de la Iglesia Católica al asegurar que la homosexualidad no representa un pecado, una enfermedad ni una perversión, sino una condición propia de la naturaleza humana que debe ser comprendida y respetada: “Es una cosa de la naturaleza y no es perversión humana ni enfermedad”.

Ante los asistentes, Vera López sostuvo que la Iglesia tiene la obligación de acoger a quienes integran estos colectivos y garantizarles un espacio pleno dentro de la vida comunitaria, sin discriminación ni exclusiones. En ese sentido, afirmó que las personas con orientaciones sexuales diversas tienen derecho a participar activamente en las comunidades de fe e incluso asumir responsabilidades de liderazgo religioso.

El obispo emérito señaló que la orientación sexual responde a una condición inherente al ser humano y cuenta con fundamentos desde el ámbito científico, por lo que rechazó que pueda interpretarse como una decisión voluntaria o un comportamiento moralmente reprobable. Añadió que clasificar o excluir a las personas por esta condición contradice la responsabilidad cristiana de reconocer la dignidad de todos los creyentes.

Asimismo, invitó a que la Red Católica Arcoíris México continúe consolidándose como una comunidad de fe integrada por personas de la diversidad sexual y sus aliados, cuyo testimonio contribuya a promover una Iglesia más abierta y una sociedad donde prevalezcan el respeto, la unidad y la inclusión.

Durante su intervención también advirtió que la aceptación de las personas LGBT+ no debe entenderse como un acto de concesión o buena voluntad, sino como una responsabilidad moral y espiritual de las comunidades católicas para garantizar que todos sus integrantes puedan desarrollar plenamente su vida de fe.

El obispo emérito Raúl Vera López publicó un mensaje en sus redes sociales luego de la polémica generada por sus declaraciones sobre la inclusión de la comunidad LGBTQ+.

En su publicación agradeció el respaldo recibido, lamentó las críticas y las calumnias en su contra por considerarse “hermano, pastor y amigo” de esta comunidad. Además, afirmó que “la homosexualidad no es un pecado” y sostuvo que quienes condenan a las personas por su orientación sexual requieren una renovación en su forma de entender el Evangelio.

Finalmente, hizo un llamado a caminar unidos en la fe, promover la justicia y la caridad, y reiteró su respaldo a la Red Católica Arcoíris México, al señalar que las personas LGBTQ+ forman parte de la Iglesia y que “sin ustedes la Iglesia no está completa”.