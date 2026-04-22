Saltillo: amenaza de tiroteo en secundaria de Bonanza desata operativo de seguridad

Movilización por parte de autoridades municipales de Saltillo, además de un operativo mochila que se realizó en la entrada de la Secundaria Eulalio Gutiérrez, localizada en la calle Gambucinos de la colonia Bonanza. Desde la tarde de ayer martes se dio a conocer a las autoridades un mensaje que alertó al personal de la institución pública, quienes solicitaron el apoyo de las corporaciones de seguridad.

En el interior de uno de los baños se localizó un mensaje que decía: “Mañana tiroteo, 22/4/26, no vengas”, “Voy a matar a todos”, por lo que se comenzó a trabajar en el protocolo de seguridad interna. Desde temprana hora, las autoridades ya se encontraban en el lugar, así como personal del K-9, para cualquier situación que se presentara. Hubo operativo mochila solicitado por la institución, mientras que las clases no se suspendieron y siguieron de manera normal.

Asimismo, hubo padres de familia que, al enterarse, regresaron a las instalaciones por sus hijos y se los llevaron a sus casas, sin que esto pudiera afectar a los alumnos debido a la situación que se presentó. Será en las próximas horas que se lleve a cabo una declaración por parte de la Secretaría de Educación Pública del Estado, ya que se realizará una investigación para dar con el responsable y, conforme al reglamento, actuar sobre lo sucedido.