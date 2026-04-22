Saltillo: amenaza de tiroteo en secundaria de Bonanza desata operativo de seguridad

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Saltillo
/ 22 abril 2026
    Saltillo: amenaza de tiroteo en secundaria de Bonanza desata operativo de seguridad
    Padres de familia acudieron a la secundaria tras conocer la situación, optando por retirar a sus hijos como medida de precaución. ULISES MARTÍNEZ

Padres de familia acudieron al plantel para recoger a sus hijos tras la alerta, sin que se suspendieran las clases en la institución

Movilización por parte de autoridades municipales de Saltillo, además de un operativo mochila que se realizó en la entrada de la Secundaria Eulalio Gutiérrez, localizada en la calle Gambucinos de la colonia Bonanza.

Desde la tarde de ayer martes se dio a conocer a las autoridades un mensaje que alertó al personal de la institución pública, quienes solicitaron el apoyo de las corporaciones de seguridad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/amplia-conectividad-y-fortalece-movilidad-nueva-ruta-rs-714-en-saltillo-LE20174807
$!Autoridades municipales y cuerpos de seguridad acudieron a la Secundaria Eulalio Gutiérrez tras el hallazgo de un mensaje de amenaza en el interior del plantel educativo.
Autoridades municipales y cuerpos de seguridad acudieron a la Secundaria Eulalio Gutiérrez tras el hallazgo de un mensaje de amenaza en el interior del plantel educativo. CORTESÍA

En el interior de uno de los baños se localizó un mensaje que decía: “Mañana tiroteo, 22/4/26, no vengas”, “Voy a matar a todos”, por lo que se comenzó a trabajar en el protocolo de seguridad interna.

Desde temprana hora, las autoridades ya se encontraban en el lugar, así como personal del K-9, para cualquier situación que se presentara. Hubo operativo mochila solicitado por la institución, mientras que las clases no se suspendieron y siguieron de manera normal.

$!Personal escolar y corporaciones de seguridad implementaron un operativo mochila en la entrada del plantel para reforzar la revisión preventiva de los estudiantes.
Personal escolar y corporaciones de seguridad implementaron un operativo mochila en la entrada del plantel para reforzar la revisión preventiva de los estudiantes. ULISES MARTÍNEZ

Asimismo, hubo padres de familia que, al enterarse, regresaron a las instalaciones por sus hijos y se los llevaron a sus casas, sin que esto pudiera afectar a los alumnos debido a la situación que se presentó.

Será en las próximas horas que se lleve a cabo una declaración por parte de la Secretaría de Educación Pública del Estado, ya que se realizará una investigación para dar con el responsable y, conforme al reglamento, actuar sobre lo sucedido.

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