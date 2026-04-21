$!Amplía conectividad y fortalece movilidad nueva ruta RS-714 en Saltillo

Con la puesta en marcha de la ruta alimentadora RS-714, el Gobierno Municipal de Saltillo fortalece la movilidad de cientos de personas que diariamente se trasladan a sus centros de trabajo y estudio, informó el director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), Víctor de la Rosa Molina. El funcionario destacó que el inicio de operaciones de esta primera ruta alimentadora, el pasado lunes, representa un paso importante en el proceso de mejora del servicio de transporte público, impulsado por el alcalde Javier Díaz González.

En cuanto a los horarios, el servicio opera de lunes a viernes de 5:30 a 21:30 horas; los sábados de 6:30 a 21:30 horas; y domingos y días inhábiles de 7:30 a 20:30 horas. Con esta nueva ruta, el Gobierno Municipal busca mejorar la conectividad, optimizar los traslados y ofrecer un servicio de transporte más eficiente para las y los saltillenses.

“Esta ruta RS-714 permite conectar la colonia Mirasierra con Saltillo 2000 y viceversa, además de recorrer importantes vialidades que son utilizadas diariamente por la población para llegar a su destino”, señaló. De acuerdo con el IMMUS, el recorrido inicia en Prolongación Otilio González y bulevar Mirasierra, desde donde se dirige al norte por el bulevar Colosio; posteriormente toma hacia el sur por Eulalio Gutiérrez, continúa por Moctezuma y Pedro Figueroa, y sigue sobre Jesús de Valle. El trayecto continúa por José Sarmiento hasta Humberto Hinojosa, para luego avanzar al poniente por Isidro López hasta el Periférico Echeverría, de donde se dirige hacia el bulevar Javier García Villarreal y concluye en el bulevar Museo del Desierto. En el recorrido de regreso, la ruta parte del bulevar Museo del Desierto, toma Javier García Villarreal hasta el Periférico Echeverría, continúa hacia el oriente por Isidro López y gira hacia Humberto Hinojosa. Posteriormente, sigue por José Sarmiento, Ignacio González y Román Cepeda, hasta reincorporarse a Pedro Figueroa, Moctezuma y Eulalio Gutiérrez. El trayecto continúa por el bulevar Colosio hasta Mirasierra, para dar vuelta en calle 10, seguir por calle 19 y bulevar Revolución, hasta retomar el bulevar Mirasierra y concluir nuevamente en Prolongación Otilio González. La ruta RS-714 mantiene una tarifa de 15 pesos en pago general sin tarjeta; mientras que con la tarjeta “Aquí Vamos” el costo es de 13 pesos general, 8 pesos para estudiantes, 6 pesos para adultos mayores y sin costo para personas con discapacidad.

En cuanto a los horarios, el servicio opera de lunes a viernes de 5:30 a 21:30 horas; los sábados de 6:30 a 21:30 horas; y domingos y días inhábiles de 7:30 a 20:30 horas. Con esta nueva ruta, el Gobierno Municipal busca mejorar la conectividad, optimizar los traslados y ofrecer un servicio de transporte más eficiente para las y los saltillenses.

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