Saltillo: ‘Antes no se inundaba’; vecinos del poniente señalan que obras modificaron arroyo

De acuerdo son habitantes del sector, a pesar de que en anteriores ocasiones las precipitaciones eran más abundantes o constantes, no se habían presentado problemas de inundaciones.

Indicó que este viernes, como no había ocurrido antes, el agua llegó incluso por encima de la cintura, trayendo consigo basura y desechos del cauce.

“Todo esto (tierra que rellenó el arroyo) no estaba, y lo taparon ellos. Ahí está toda la tierra que han echado ellos. El arroyo estaba más para allá, como 10 metros hacia allá y toda esa tierra que recargaron para acá hizo que ya no hubiera salida ”, expuso Luis Javier.

Otro vecino que respondió al nombre de “Juan José”, coincidió en que las obras que se realizan frente a su domicilio, mismas que aseguran, conectarán con la ampliación del bulevar Nazario Ortiz, taparon el cauce natural del arroyo.

“Una vez inundó, hace como 23 años, pero no subió tanto el agua, todavía no estaba pavimentado y se salió el agua del arroyo también, pero nada más. Es la única vez que había pasado y esta es la segunda vez. Es por eso por lo que andaban haciendo aquí, como que agarró más corriente, se inundó más. No porque haya llovido más que aquella vez”, mencionó Juan José.

En su domicilio, a pesar de estar bardeado con block, el agua logró meterse y alcanzar cerca de medio metro, echando a perder principalmente ropa y zapatos.

El Atlas de Riesgos del municipio, ya advierte sobre asentamientos humanos en cauces naturales de agua, principalmente en arroyos.

“Los asentamientos urbanos invaden, modifican, obstruyen, reducen y también disponen sus residuos sólidos en los lechos y laderas de los cursos naturales, agravando la amenaza de inundación.

“Aunado a lo anterior, el cambio de uso del suelo que transforma la superficie del terreno original - más permeable - en superficies cubiertas por concreto, además de pavimentos, aumenta sensiblemente los volúmenes de escurrimiento superficial e inhibe la infiltración hacia el subsuelo”, expone el documento.