Saltillo: Aparatoso choque en la colonia Bonanza deja daños materiales
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No hubo heridos y el accidente se consignó o ante el agente del ministerio público
Pérdidas materiales sin cuantificar fue el saldo de un aparatoso accidente automovilístico registrado en la colonia Bonanza.
El percance ocurrió en el cruce de los bulevares El Minero y Minería, donde se registró un encontronazo entre una camioneta Ford y un automóvil Nissan.
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De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta tipo pick up circulaba de norte a sur sobre el bulevar Minería, mientras que el automóvil lo hacía de poniente a oriente por el bulevar El Minero.
Tras la colisión, el automóvil fue impactado en uno de sus costados y salió proyectado contra una luminaria ubicada en el camellón central.
A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas con lesiones de gravedad.
Ambos conductores aseguraron haber cruzado el semáforo con luz verde, por lo que no lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños en el lugar.
Debido a esta situación, los vehículos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de deslindar responsabilidades.