Saltillo: Aparatoso choque en la colonia Bonanza deja daños materiales

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Saltillo
/ 15 marzo 2026
    Saltillo: Aparatoso choque en la colonia Bonanza deja daños materiales
    El percance ocurrió en el cruce de los bulevares El Minero y Minería. JUAN FRANCISCO VALDÉS

No hubo heridos y el accidente se consignó o ante el agente del ministerio público

Pérdidas materiales sin cuantificar fue el saldo de un aparatoso accidente automovilístico registrado en la colonia Bonanza.

El percance ocurrió en el cruce de los bulevares El Minero y Minería, donde se registró un encontronazo entre una camioneta Ford y un automóvil Nissan.

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De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta tipo pick up circulaba de norte a sur sobre el bulevar Minería, mientras que el automóvil lo hacía de poniente a oriente por el bulevar El Minero.

Tras la colisión, el automóvil fue impactado en uno de sus costados y salió proyectado contra una luminaria ubicada en el camellón central.

$!En el choque participaron una camioneta Ford tipo pick up y un automóvil Nissan.
En el choque participaron una camioneta Ford tipo pick up y un automóvil Nissan.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas con lesiones de gravedad.

$!Tumban luminaria del camellón central.
Tumban luminaria del camellón central. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Ambos conductores aseguraron haber cruzado el semáforo con luz verde, por lo que no lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños en el lugar.

Debido a esta situación, los vehículos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de deslindar responsabilidades.

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