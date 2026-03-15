Saltillo: Aparatoso choque en la colonia Bonanza deja daños materiales

Pérdidas materiales sin cuantificar fue el saldo de un aparatoso accidente automovilístico registrado en la colonia Bonanza.

El percance ocurrió en el cruce de los bulevares El Minero y Minería, donde se registró un encontronazo entre una camioneta Ford y un automóvil Nissan.

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De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta tipo pick up circulaba de norte a sur sobre el bulevar Minería, mientras que el automóvil lo hacía de poniente a oriente por el bulevar El Minero.

Tras la colisión, el automóvil fue impactado en uno de sus costados y salió proyectado contra una luminaria ubicada en el camellón central.