Muere conductor tras volcadura rumbo a Los Lirios

Un hombre perdió la vida luego de sufrir una volcadura mientras circulaba por la carretera estatal 110 con dirección a Los Lirios, en el municipio de Arteaga.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Julio César Salas Guzmán, de 38 años, conducía una camioneta Chevrolet presuntamente a exceso de velocidad y en estado de ebriedad.

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El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 8, donde el conductor habría intentado evitar caer a un barranco, realizando un volantazo hacia la izquierda, lo que provocó que perdiera el control del vehículo.