Muere conductor tras volcadura rumbo a Los Lirios
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Un conductor de 38 años murió tras volcar la camioneta que manejaba sobre la carretera estatal 110; autoridades presumen que circulaba ebrio y a exceso de velocidad
Un hombre perdió la vida luego de sufrir una volcadura mientras circulaba por la carretera estatal 110 con dirección a Los Lirios, en el municipio de Arteaga.
De acuerdo con las primeras investigaciones, Julio César Salas Guzmán, de 38 años, conducía una camioneta Chevrolet presuntamente a exceso de velocidad y en estado de ebriedad.
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El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 8, donde el conductor habría intentado evitar caer a un barranco, realizando un volantazo hacia la izquierda, lo que provocó que perdiera el control del vehículo.
Tras la maniobra, la unidad se volcó en varias ocasiones hasta terminar fuera de la carretera, sobre la terracería.
Durante el percance, el conductor golpeó la cabeza contra el pavimento, sufriendo una lesión grave que lo dejó inconsciente, por lo que testigos solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 911 alrededor de las 15:30 horas.
Paramédicos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Arteaga acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Elementos de la Policía Municipal y Estatal acordonaron la zona y desviaron el tránsito por un camino de terracería lateral, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias correspondientes.
Al concluir los trabajos de peritaje, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Semefo, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas exactas de su fallecimiento.