Saltillo apuesta a la recaudación del predial para fortalecer obra pública y servicios en 2026
Para este año se mantiene una amplia red de módulos, plataformas digitales, descuentos por pronto pago y estímulos para contribuyentes con adeudos
La participación ciudadana en el pago del impuesto predial se perfila como uno de los principales pilares financieros del Ayuntamiento de Saltillo para 2026, al tratarse de una contribución que permite sostener programas, servicios y proyectos de infraestructura en distintos sectores de la ciudad.
Durante una visita a la Presidencia Municipal, el alcalde Javier Díaz González acudió personalmente a realizar su pago y aprovechó para dialogar con contribuyentes que cumplían con esta obligación fiscal, a quienes reconoció por su responsabilidad y compromiso con el desarrollo del municipio.
El edil subrayó que la cultura de cumplimiento que caracteriza a las y los saltillenses se traduce en mayores capacidades para atender necesidades prioritarias, particularmente en materia de obra pública, mantenimiento urbano y acciones sociales, en coordinación con el Gobierno del Estado.
Díaz González recordó que el Ayuntamiento mantiene horarios amplios en cajas municipales y una red de módulos distribuidos estratégicamente en distintos puntos de la ciudad, además de alternativas digitales que permiten realizar el trámite sin acudir físicamente a oficinas públicas.
Por su parte, la tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, informó que durante enero se aplica un descuento del 15 por ciento a quienes cubran oportunamente su predial, además de la participación automática en una rifa con premios en efectivo. Añadió que también se ofrece un estímulo del 50 por ciento en recargos para contribuyentes con adeudos de años anteriores.
La funcionaria precisó que Saltillo cuenta con más de 332 mil claves catastrales y que para este año se estableció una meta de recaudación de 585 millones de pesos, de los cuales una proporción significativa se concentra durante el primer trimestre, periodo clave para la planeación financiera municipal.