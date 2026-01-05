Saltillo apuesta a la recaudación del predial para fortalecer obra pública y servicios en 2026

La participación ciudadana en el pago del impuesto predial se perfila como uno de los principales pilares financieros del Ayuntamiento de Saltillo para 2026, al tratarse de una contribución que permite sostener programas, servicios y proyectos de infraestructura en distintos sectores de la ciudad.

Durante una visita a la Presidencia Municipal, el alcalde Javier Díaz González acudió personalmente a realizar su pago y aprovechó para dialogar con contribuyentes que cumplían con esta obligación fiscal, a quienes reconoció por su responsabilidad y compromiso con el desarrollo del municipio.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: buscarán ‘blindar’ gratuidad en rutas troncales; alistan alimentadoras con tarjeta

El edil subrayó que la cultura de cumplimiento que caracteriza a las y los saltillenses se traduce en mayores capacidades para atender necesidades prioritarias, particularmente en materia de obra pública, mantenimiento urbano y acciones sociales, en coordinación con el Gobierno del Estado.

Díaz González recordó que el Ayuntamiento mantiene horarios amplios en cajas municipales y una red de módulos distribuidos estratégicamente en distintos puntos de la ciudad, además de alternativas digitales que permiten realizar el trámite sin acudir físicamente a oficinas públicas.