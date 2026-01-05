Saltillo apuesta a la recaudación del predial para fortalecer obra pública y servicios en 2026

Saltillo
/ 5 enero 2026
    Saltillo apuesta a la recaudación del predial para fortalecer obra pública y servicios en 2026
    El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, acudió a la Presidencia Municipal para realizar el pago de su impuesto predial y reconocer a las y los contribuyentes cumplidos. FOTO:CORTESÍA

Para este año se mantiene una amplia red de módulos, plataformas digitales, descuentos por pronto pago y estímulos para contribuyentes con adeudos

La participación ciudadana en el pago del impuesto predial se perfila como uno de los principales pilares financieros del Ayuntamiento de Saltillo para 2026, al tratarse de una contribución que permite sostener programas, servicios y proyectos de infraestructura en distintos sectores de la ciudad.

Durante una visita a la Presidencia Municipal, el alcalde Javier Díaz González acudió personalmente a realizar su pago y aprovechó para dialogar con contribuyentes que cumplían con esta obligación fiscal, a quienes reconoció por su responsabilidad y compromiso con el desarrollo del municipio.

El edil subrayó que la cultura de cumplimiento que caracteriza a las y los saltillenses se traduce en mayores capacidades para atender necesidades prioritarias, particularmente en materia de obra pública, mantenimiento urbano y acciones sociales, en coordinación con el Gobierno del Estado.

Díaz González recordó que el Ayuntamiento mantiene horarios amplios en cajas municipales y una red de módulos distribuidos estratégicamente en distintos puntos de la ciudad, además de alternativas digitales que permiten realizar el trámite sin acudir físicamente a oficinas públicas.

$!El municipio cuenta con una amplia red de módulos físicos y plataformas digitales que facilitan el pago del predial.
El municipio cuenta con una amplia red de módulos físicos y plataformas digitales que facilitan el pago del predial. FOTO:CORTESÍA

Por su parte, la tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, informó que durante enero se aplica un descuento del 15 por ciento a quienes cubran oportunamente su predial, además de la participación automática en una rifa con premios en efectivo. Añadió que también se ofrece un estímulo del 50 por ciento en recargos para contribuyentes con adeudos de años anteriores.

La funcionaria precisó que Saltillo cuenta con más de 332 mil claves catastrales y que para este año se estableció una meta de recaudación de 585 millones de pesos, de los cuales una proporción significativa se concentra durante el primer trimestre, periodo clave para la planeación financiera municipal.

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

