Saltillo: buscarán ‘blindar’ gratuidad en rutas troncales; alistan alimentadoras con tarjeta

El Gobierno Municipal de Saltillo buscará blindar las rutas troncales del programa “Aquí Vamos” para que continúen siendo gratuitas durante el resto de la administración y en gobiernos posteriores, mientras se prepara el arranque de rutas alimentadoras que operarán con tarjeta.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, comentó que el carácter gratuito de las troncales se mantiene sin cambios. “Las rutas troncales siguen totalmente gratuitas en todo lo que resta de esta administración y la idea es cómo vamos a buscar blindarlo para que eso pueda seguir a través de las administraciones”, afirmó.

En paralelo, el municipio avanza en la puesta en marcha del cobro con tarjeta en las rutas alimentadoras. El edil dijo que durante enero se definirán las primeras. “El día de hoy tengo una reunión de trabajo todo relacionado a las rutas alimentadoras para ver cuáles son las primeras tres o cuatro rutas alimentadoras que vamos a arrancar en este primer mes”, dijo.

Añadió que estas rutas funcionarán como complemento de las troncales. “Algunas son paralelas hacia las Aquí Vamos Gratis y otras son circuitos o radiales”. Agregó que esto es con el objetivo de ampliar la cobertura del transporte público y facilitar el acceso a más sectores de la ciudad.

Las primeras rutas alimentadoras estarán enfocadas en la zona sur del municipio. “Las primeras alimentadoras que vamos a arrancar van a ser hacia el sur de nuestro municipio”. Comentó que interconectarán colonias como Hacienda Narro y La Australia, además de otras que correrán de forma paralela a la troncal sur-norte.

Sobre el uso del sistema, recordó que las dos rutas troncales han tenido una alta demanda. “Más de 28 mil pasajeros diariamente las utilizan”, indicó. Al cierre del año, agregó, el programa registró “arriba de 1 millón 600 mil pasajes”.