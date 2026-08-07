Saltillo arranca el Mes de la Juventud 2026 con exhibición de boxeo en la Línea Verde

Con guantes puestos y frente a vecinos de distintos sectores de la ciudad, jóvenes deportistas protagonizaron el arranque del Mes de la Juventud 2026 en Saltillo, mediante la exhibición de boxeo “Juventud por las Buenas”. La jornada se llevó a cabo el pasado jueves en la Línea Verde, espacio ubicado entre las colonias Miguel Hidalgo y Vicente Guerrero, donde se desarrollaron diversos combates que reunieron a jóvenes participantes y habitantes de la zona.

La actividad forma parte de la agenda impulsada por el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, para conmemorar durante agosto el Mes de la Juventud con actividades enfocadas en deporte, expresión y desarrollo personal. Abraham Ramírez Espinoza, director del Instituto Municipal de la Juventud, destacó que el programa busca acercar alternativas de participación a las nuevas generaciones y generar espacios donde puedan desarrollar sus capacidades. El funcionario reconoció el respaldo del alcalde a las actividades dirigidas a este sector de la población y señaló que el deporte ocupa un lugar importante dentro de la estrategia municipal para promover el desarrollo integral de las juventudes.

La exhibición de boxeo fue planteada como uno de los primeros encuentros de una agenda que contempla actividades deportivas, culturales y recreativas durante agosto, con la intención de ofrecer a las y los jóvenes opciones de convivencia y expresión en distintos espacios de Saltillo. Ramírez Espinoza señaló que el objetivo no se limita a la práctica deportiva, sino que también busca proporcionar herramientas que contribuyan al crecimiento personal, académico, profesional y comunitario de las nuevas generaciones. La programación continuará el próximo miércoles 12 de agosto, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Juventud. Ese día se tiene previsto presentar la convocatoria del Premio Municipal de la Juventud 2026. Además, la agenda contempla el “Gaming Cup Juventud” y el “Mural de la Juventud”, actividades que ampliarán la participación hacia otros ámbitos de interés para las nuevas generaciones. El Gobierno Municipal informó que la cartelera completa del Mes de la Juventud 2026 puede consultarse a través de sus canales oficiales en Facebook, donde se encuentran los detalles de las actividades programadas durante agosto.