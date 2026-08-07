Fiesta del Santo Cristo deja saldo positivo para comercios del Centro Histórico de Saltillo

La Fiesta del Santo Cristo de la Capilla dejó un balance positivo para los comercios establecidos del Centro Histórico de Saltillo, principalmente por la afluencia de visitantes que generó mayor movimiento en restaurantes, cafeterías y otros negocios de la zona. Alan Christian Duarte, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, señaló que la tradicional celebración contribuye a mantener activas las calles del primer cuadro de la ciudad y permite que más personas conozcan la oferta comercial que existe en el sector.

El representante reconoció que una parte importante de la derrama económica generada durante los festejos se concentra en el comercio ambulante, incluido el de vendedores provenientes de otras ciudades. Sin embargo, aseguró que los establecimientos formales respaldan este tipo de actividades por la cantidad de visitantes que atraen. “Es cierto que una parte importante de la derrama económica se queda en el comercio ambulante, incluso con vendedores que vienen de otras ciudades. Sin embargo, como comerciantes establecidos siempre vamos a apoyar que la gente venga al Centro Histórico”, declaró. Duarte consideró que la llegada de familias y visitantes también representa una oportunidad para que conozcan los establecimientos locales y posteriormente regresen a consumir en ellos. “Lo importante es que nuestras calles tengan vida, que las familias nos visiten y que cada vez más personas conozcan y consuman en los negocios locales”, agregó.

La Asociación de Comerciantes también reconoció las labores realizadas por las autoridades municipales durante la celebración, particularmente en materia de orden, seguridad y limpieza. De acuerdo con el organismo, en las acciones participaron las direcciones de Comercio, Servicios Primarios, Distrito Centro y Turismo, además de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Finalmente, la agrupación consideró importante continuar fortaleciendo este tipo de celebraciones para ampliar sus beneficios hacia los negocios establecidos y mantener la actividad económica en el Centro Histórico de Saltillo.