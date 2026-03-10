Policía y FGE detienen a ocho tras operativo en la Niños Héroes y Lomas del Refugio: ‘hicimos detonaciones para disuadir’

Saltillo
/ 10 marzo 2026
    Policía y FGE detienen a ocho tras operativo en la Niños Héroes y Lomas del Refugio: ‘hicimos detonaciones para disuadir’
    De forma extraoficial trascendió que entre ocho y diez personas fueron detenidas durante el despliegue realizado por las corporaciones de seguridad. ULISES MARTÍNEZ

Detonaciones de arma de fuego registradas en colonias del sector sur de Saltillo provocaron un amplio despliegue de corporaciones de seguridad

Vecinos de las colonias Lomas del Refugio y Las Isabeles, al sur de Saltillo, se alarmaron la tarde de este martes tras escuchar detonaciones de arma de fuego, lo que provocó una movilización de corporaciones de seguridad en el sector sur de Saltillo.

Minutos antes de las 12:00 horas comenzaron a recibirse reportes en el Sistema de Emergencias 911 sobre disparos en la zona, lo que originó el despliegue de elementos de la Fiscalía General del Estado, Policía Estatal, el Grupo de Reacción Sureste (PAR) y autoridades municipales.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: reportan detonaciones de arma de fuego en Lomas del Refugio (videos)

$!Elementos de distintas corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en colonias del sur de Saltillo tras el reporte de detonaciones de arma de fuego registradas durante la mañana del martes.
Elementos de distintas corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en colonias del sur de Saltillo tras el reporte de detonaciones de arma de fuego registradas durante la mañana del martes. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con información preliminar, durante una primera intervención los agentes lograron la detención de dos personas presuntamente relacionadas con un ataque armado contra un hombre ocurrido al exterior de una vulcanizadora ubicada en la colonia Las Isabeles.

$!La movilización policial se concentró entre las colonias Lomas del Refugio y Las Isabeles, donde vecinos reportaron disparos que generaron alarma entre los habitantes del sector.
La movilización policial se concentró entre las colonias Lomas del Refugio y Las Isabeles, donde vecinos reportaron disparos que generaron alarma entre los habitantes del sector. ULISES MARTÍNEZ

En el mismo hecho, un tercer implicado logró darse a la fuga, por lo que se implementó un operativo de búsqueda en calles cercanas, incluso al interior del arroyo que divide ambas colonias.

Minutos más tarde se registró una segunda situación en calles de la colonia Lomas del Refugio, donde nuevamente se escucharon detonaciones mientras las autoridades realizaban recorridos de búsqueda en el sector.

En ese punto, los elementos desplegaron un operativo que derivó en la detención de varias personas, quienes además lanzaron piedras y diversos objetos contra una unidad policial desde el exterior de un inmueble.

De manera extraoficial se informó que el hombre agredido en la vulcanizadora fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, donde su estado de salud fue reportado como estable.

Trascendió que durante el operativo fueron detenidas entre ocho y diez personas, además de que se aseguró un arma de fuego hechiza. Los detenidos y el arma quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente.

$!Durante el operativo de búsqueda de un tercer implicado, las corporaciones realizaron recorridos en calles cercanas e incluso en el arroyo que divide ambas colonias.
Durante el operativo de búsqueda de un tercer implicado, las corporaciones realizaron recorridos en calles cercanas e incluso en el arroyo que divide ambas colonias. ULISES MARTÍNEZ

FISCALÍA ATRIBUYE DETONACIONES A PROTOCOLO DE DISPERSIÓN

La Fiscalía General del Estado informó que los disparos escuchados en el sector sur de la ciudad formaron parte de un protocolo aplicado para dispersar agresiones contra los elementos que participaban en el operativo.

De acuerdo con la dependencia, los hechos iniciales se registraron en la colonia Niños Héroes, donde un hombre resultó herido por arma de fuego al interior de una vulcanizadora durante un presunto asalto, lo que originó la movilización de las corporaciones de seguridad.

Tras atender el reporte y lograr la detención de dos de los presuntos responsables, las autoridades continuaron con la búsqueda de un tercer implicado, quien posteriormente fue localizado en la colonia Lomas del Refugio.

$!De manera preliminar, autoridades informaron sobre la detención de dos personas presuntamente relacionadas con un ataque armado ocurrido en una vulcanizadora.
De manera preliminar, autoridades informaron sobre la detención de dos personas presuntamente relacionadas con un ataque armado ocurrido en una vulcanizadora. ULISES MARTÍNEZ

Según el informe oficial, al momento de intentar realizar la detención, los elementos fueron recibidos por un grupo de personas que lanzaron piedras y palos, por lo que se realizaron disparos al aire como medida de dispersión.

La Fiscalía señaló que la situación fue controlada y que, además del presunto implicado, otras personas fueron detenidas por agresiones contra la autoridad, mientras que el hombre lesionado fue reportado fuera de peligro.

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

