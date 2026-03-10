Policía y FGE detienen a ocho tras operativo en la Niños Héroes y Lomas del Refugio: ‘hicimos detonaciones para disuadir’

Vecinos de las colonias Lomas del Refugio y Las Isabeles, al sur de Saltillo, se alarmaron la tarde de este martes tras escuchar detonaciones de arma de fuego, lo que provocó una movilización de corporaciones de seguridad en el sector sur de Saltillo. Minutos antes de las 12:00 horas comenzaron a recibirse reportes en el Sistema de Emergencias 911 sobre disparos en la zona, lo que originó el despliegue de elementos de la Fiscalía General del Estado, Policía Estatal, el Grupo de Reacción Sureste (PAR) y autoridades municipales. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: reportan detonaciones de arma de fuego en Lomas del Refugio (videos)

De acuerdo con información preliminar, durante una primera intervención los agentes lograron la detención de dos personas presuntamente relacionadas con un ataque armado contra un hombre ocurrido al exterior de una vulcanizadora ubicada en la colonia Las Isabeles.

En el mismo hecho, un tercer implicado logró darse a la fuga, por lo que se implementó un operativo de búsqueda en calles cercanas, incluso al interior del arroyo que divide ambas colonias. Minutos más tarde se registró una segunda situación en calles de la colonia Lomas del Refugio, donde nuevamente se escucharon detonaciones mientras las autoridades realizaban recorridos de búsqueda en el sector.

En ese punto, los elementos desplegaron un operativo que derivó en la detención de varias personas, quienes además lanzaron piedras y diversos objetos contra una unidad policial desde el exterior de un inmueble. De manera extraoficial se informó que el hombre agredido en la vulcanizadora fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, donde su estado de salud fue reportado como estable. Trascendió que durante el operativo fueron detenidas entre ocho y diez personas, además de que se aseguró un arma de fuego hechiza. Los detenidos y el arma quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente.

FISCALÍA ATRIBUYE DETONACIONES A PROTOCOLO DE DISPERSIÓN La Fiscalía General del Estado informó que los disparos escuchados en el sector sur de la ciudad formaron parte de un protocolo aplicado para dispersar agresiones contra los elementos que participaban en el operativo. De acuerdo con la dependencia, los hechos iniciales se registraron en la colonia Niños Héroes, donde un hombre resultó herido por arma de fuego al interior de una vulcanizadora durante un presunto asalto, lo que originó la movilización de las corporaciones de seguridad. Tras atender el reporte y lograr la detención de dos de los presuntos responsables, las autoridades continuaron con la búsqueda de un tercer implicado, quien posteriormente fue localizado en la colonia Lomas del Refugio.

Según el informe oficial, al momento de intentar realizar la detención, los elementos fueron recibidos por un grupo de personas que lanzaron piedras y palos, por lo que se realizaron disparos al aire como medida de dispersión. La Fiscalía señaló que la situación fue controlada y que, además del presunto implicado, otras personas fueron detenidas por agresiones contra la autoridad, mientras que el hombre lesionado fue reportado fuera de peligro.

