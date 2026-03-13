Saltillo: Arrancan recarpeteo en la colonia Asturias

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio inicio al recarpeteo de la calle Santander, en la colonia Asturias, obra con la que se busca mejorar la vialidad en el poniente de Saltillo.

Durante el arranque, el edil señaló que se realizan obras, supervisiones y entregas de proyectos en distintos sectores de la ciudad.

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“Así como estamos en esta ocasión en la colonia Asturias, andamos por todos los sectores de la ciudad poniendo en marcha obras, supervisando o entregando proyectos terminados que benefician de manera directa a la población”, comentó.

En cuanto a la inversión destinada, el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, informó que serán poco más de 622 mil pesos.

Detalló que se realizará rehabilitación en las zonas dañadas, barrido de la superficie y aplicación de liga de riego para colocar la nueva carpeta asfáltica, en una longitud de casi 150 metros.