Saltillo: Arrancan recarpeteo en la colonia Asturias
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La obra contempla la rehabilitación de casi 150 metros de vialidad en el poniente de Saltillo
El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio inicio al recarpeteo de la calle Santander, en la colonia Asturias, obra con la que se busca mejorar la vialidad en el poniente de Saltillo.
Durante el arranque, el edil señaló que se realizan obras, supervisiones y entregas de proyectos en distintos sectores de la ciudad.
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“Así como estamos en esta ocasión en la colonia Asturias, andamos por todos los sectores de la ciudad poniendo en marcha obras, supervisando o entregando proyectos terminados que benefician de manera directa a la población”, comentó.
En cuanto a la inversión destinada, el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, informó que serán poco más de 622 mil pesos.
Detalló que se realizará rehabilitación en las zonas dañadas, barrido de la superficie y aplicación de liga de riego para colocar la nueva carpeta asfáltica, en una longitud de casi 150 metros.
Durante el evento también se anunció que el programa Amor en Movimiento, del DIF Saltillo, llegará a este sector con servicios de salud. Algunos de los servicios que Amor en Movimiento acerca a la ciudadanía son: lentes, aparatos auditivos, atención dental y glucómetros.
En representación de los vecinos, Laura Molina Carlos agradeció la rehabilitación de la calle, solicitud que habían planteado previamente al alcalde.
“De verdad, muchísimas gracias por su compromiso y por tomarnos en cuenta. Ver que la obra ya es una realidad nos demuestra su compromiso y que no se olvida de la gente de las colonias”, expresó.
Al arranque asistieron el regidor Eduardo Morelos Jiménez, presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; el director de Servicios Públicos, Aníbal Soberón Rodríguez, integrantes del Comité Pro Obra y vecinos del sector.