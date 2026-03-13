Saltillo: Arrancan recarpeteo en la colonia Asturias

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 13 marzo 2026
    Saltillo: Arrancan recarpeteo en la colonia Asturias
    Para la obra, que alcanzará aproximadamente 150 metros de longitud, se destinará una inversión de 622 mil pesos. CORTESÍA

La obra contempla la rehabilitación de casi 150 metros de vialidad en el poniente de Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio inicio al recarpeteo de la calle Santander, en la colonia Asturias, obra con la que se busca mejorar la vialidad en el poniente de Saltillo.

Durante el arranque, el edil señaló que se realizan obras, supervisiones y entregas de proyectos en distintos sectores de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo proyecta nuevo relleno sanitario ante fin de vida útil del actual sistema

“Así como estamos en esta ocasión en la colonia Asturias, andamos por todos los sectores de la ciudad poniendo en marcha obras, supervisando o entregando proyectos terminados que benefician de manera directa a la población”, comentó.

En cuanto a la inversión destinada, el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, informó que serán poco más de 622 mil pesos.

Detalló que se realizará rehabilitación en las zonas dañadas, barrido de la superficie y aplicación de liga de riego para colocar la nueva carpeta asfáltica, en una longitud de casi 150 metros.

$!Además de la rehabilitación de la calle, el alcalde anunció la llegada de Amor en Movimiento a la colonia Asturias.
Además de la rehabilitación de la calle, el alcalde anunció la llegada de Amor en Movimiento a la colonia Asturias. CORTESÍA

Durante el evento también se anunció que el programa Amor en Movimiento, del DIF Saltillo, llegará a este sector con servicios de salud. Algunos de los servicios que Amor en Movimiento acerca a la ciudadanía son: lentes, aparatos auditivos, atención dental y glucómetros.

En representación de los vecinos, Laura Molina Carlos agradeció la rehabilitación de la calle, solicitud que habían planteado previamente al alcalde.

“De verdad, muchísimas gracias por su compromiso y por tomarnos en cuenta. Ver que la obra ya es una realidad nos demuestra su compromiso y que no se olvida de la gente de las colonias”, expresó.

Al arranque asistieron el regidor Eduardo Morelos Jiménez, presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; el director de Servicios Públicos, Aníbal Soberón Rodríguez, integrantes del Comité Pro Obra y vecinos del sector.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Calles
obras públicas

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La táctica de siempre

La táctica de siempre
true

Reforma electoral: Tras revés, Morena alista patada a sus aliados y opositores
true

POLITICÓN: Plan B de Sheinbaum, entre alertas de expertos y el ‘cobro de factura’
Varios tractocamiones fueron colocados sobre la vialidad para impedir el paso.

Bloquean transportistas retorno en la Saltillo-Monterrey

Esto, ya que el líder de Irán, Mojtaba Jamenei, dijo que el Estrecho de Ormuz deberá permanecer cerrado y advirtió que todas las bases de E.U. en la región serán cerradas.

Prevé la EIA recorte de 8 millones de barriles diarios por guerra en Medio Oriente
Julio Rodríguez, jugador de Halcones de Saltillo, ingresó en el segundo tiempo ante un combinado de la Liga Premier FMF.

De Saltillo a la Selección: Julio Rodríguez suma minutos con el selectivo de la Liga TDP
Scott Bessent declaró el jueves 12 de marzo que Rusia no se beneficiaría significativamente del levantamiento de las sanciones, pero reconoció que sí obtendría algún beneficio financiero.

Trump retira las sanciones a Rusia en medio del bloqueo de petróleo de Irán
A finales de julio, un agente del FBI solicitó a sus colegas que comenzaran una tarea delicada relacionada con Jeffrey Epstein, enumerando los nombres de 14 hombres prominentes, con el presidente Trump a la cabeza.

La falta de registros sobre Trump en los archivos Epstein evidencia fallos en su manejo