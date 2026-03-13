Saltillo proyecta nuevo relleno sanitario ante fin de vida útil del actual sistema

El Gobierno Municipal de Saltillo inició los procesos para la apertura de la fosa 8 en el relleno sanitario actual, una obra que requerirá una inversión de 60 millones de pesos. Antonio Nerio, titular de Obras Públicas, informó que esta será la última etapa de aprovechamiento en los terrenos municipales vigentes antes de transitar a un nuevo esquema.

“Estamos considerando que, al ritmo que se está recibiendo la basura, este pudiera aguantar 2 años y medio más o menos. A lo mejor hasta 3 años más”, explicó Nerio. El funcionario detalló que ya cuentan con la autorización de suficiencia presupuestal para iniciar la licitación pública nacional en los próximos meses.

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La construcción de esta fosa contempla adecuaciones técnicas complejas, como la modificación de líneas de energía eléctrica y tuberías para escurrimientos locales. “Son como unos máximo de ahorita 60 días a que ya tengamos contratado e iniciados los trabajos y a lo mejor otros 3 meses para que esté todo listo”, precisó el titular.

Ante el límite de capacidad del sitio actual, el municipio ya evalúa opciones para adquirir un nuevo predio que brinde solución a largo plazo. Según Nerio, el objetivo es “tener un terreno que ya le permita al municipio tener una proyección 15 años o 20 años”, buscando concretar la compra durante la presente administración.

Sobre la ubicación, Nerio descartó la zona poniente hacia la salida a Torreón por la dureza del suelo y los altos costos operativos que implicaría. “Para el norte es difícil encontrar algo dentro del mismo municipio. Tendríamos que ver la posibilidad de que fuera un lugar en el norte, fuera de Saltillo”, señaló.

Esta necesidad abre la posibilidad de crear un vertedero intermunicipal que brinde servicio a Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga. Nerio calificó esta opción como “muy conveniente” si se logra una coordinación con el Gobierno del Estado para operar bajo un esquema de zona metropolitana, similar a otras regiones.

“El municipio tiene que darle una solución a esto y hemos estado trabajando en los últimos meses. El alcalde nos ha instruido coordinarnos bien para tener las mejores opciones y tomar la mejor decisión”, concluyó el funcionario sobre el futuro de la gestión de residuos.