Saltillo proyecta nuevo relleno sanitario ante fin de vida útil del actual sistema

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 13 marzo 2026
    Saltillo proyecta nuevo relleno sanitario ante fin de vida útil del actual sistema
    Antonio Nerio informó que el Municipio iniciará la licitación para la construcción de la fosa 8 del relleno sanitario, obra que permitirá ampliar la capacidad del sitio actual durante los próximos años. MANUEL RODRÍGUEZ

Buscan adquirir terreno para garantizar servicio por las próximas dos décadas; la fosa 8 será la última en el predio vigente

El Gobierno Municipal de Saltillo inició los procesos para la apertura de la fosa 8 en el relleno sanitario actual, una obra que requerirá una inversión de 60 millones de pesos. Antonio Nerio, titular de Obras Públicas, informó que esta será la última etapa de aprovechamiento en los terrenos municipales vigentes antes de transitar a un nuevo esquema.

“Estamos considerando que, al ritmo que se está recibiendo la basura, este pudiera aguantar 2 años y medio más o menos. A lo mejor hasta 3 años más”, explicó Nerio. El funcionario detalló que ya cuentan con la autorización de suficiencia presupuestal para iniciar la licitación pública nacional en los próximos meses.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo destaca entre las ciudades con uno de los precios más bajos de pescado durante la Cuaresma

La construcción de esta fosa contempla adecuaciones técnicas complejas, como la modificación de líneas de energía eléctrica y tuberías para escurrimientos locales. “Son como unos máximo de ahorita 60 días a que ya tengamos contratado e iniciados los trabajos y a lo mejor otros 3 meses para que esté todo listo”, precisó el titular.

Ante el límite de capacidad del sitio actual, el municipio ya evalúa opciones para adquirir un nuevo predio que brinde solución a largo plazo. Según Nerio, el objetivo es “tener un terreno que ya le permita al municipio tener una proyección 15 años o 20 años”, buscando concretar la compra durante la presente administración.

Sobre la ubicación, Nerio descartó la zona poniente hacia la salida a Torreón por la dureza del suelo y los altos costos operativos que implicaría. “Para el norte es difícil encontrar algo dentro del mismo municipio. Tendríamos que ver la posibilidad de que fuera un lugar en el norte, fuera de Saltillo”, señaló.

Esta necesidad abre la posibilidad de crear un vertedero intermunicipal que brinde servicio a Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga. Nerio calificó esta opción como “muy conveniente” si se logra una coordinación con el Gobierno del Estado para operar bajo un esquema de zona metropolitana, similar a otras regiones.

“El municipio tiene que darle una solución a esto y hemos estado trabajando en los últimos meses. El alcalde nos ha instruido coordinarnos bien para tener las mejores opciones y tomar la mejor decisión”, concluyó el funcionario sobre el futuro de la gestión de residuos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La táctica de siempre

La táctica de siempre
true

Reforma electoral: Tras revés, Morena alista patada a sus aliados y opositores
true

POLITICÓN: Plan B de Sheinbaum, entre alertas de expertos y el ‘cobro de factura’
Varios tractocamiones fueron colocados sobre la vialidad para impedir el paso.

Bloquean transportistas retorno en la Saltillo-Monterrey

Esto, ya que el líder de Irán, Mojtaba Jamenei, dijo que el Estrecho de Ormuz deberá permanecer cerrado y advirtió que todas las bases de E.U. en la región serán cerradas.

Prevé la EIA recorte de 8 millones de barriles diarios por guerra en Medio Oriente
Julio Rodríguez, jugador de Halcones de Saltillo, ingresó en el segundo tiempo ante un combinado de la Liga Premier FMF.

De Saltillo a la Selección: Julio Rodríguez suma minutos con el selectivo de la Liga TDP
Scott Bessent declaró el jueves 12 de marzo que Rusia no se beneficiaría significativamente del levantamiento de las sanciones, pero reconoció que sí obtendría algún beneficio financiero.

Trump retira las sanciones a Rusia en medio del bloqueo de petróleo de Irán
A finales de julio, un agente del FBI solicitó a sus colegas que comenzaran una tarea delicada relacionada con Jeffrey Epstein, enumerando los nombres de 14 hombres prominentes, con el presidente Trump a la cabeza.

La falta de registros sobre Trump en los archivos Epstein evidencia fallos en su manejo