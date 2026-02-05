Saltillo: atropellan a vendedora y la dejan grave al chocar contra semáforo

Una mujer de 74 años de edad resultó gravemente lesionada la mañana de este jueves, luego de ser atropellada por una camioneta que terminó impactándose contra el poste de un semáforo, en el cruce de las avenidas Eulalio Gutiérrez y Luis Donaldo Colosio, en Saltillo.

La afectada fue identificada como María del Refugio ¨N¨, quien se encontraba recargada en el poste del semáforo ubicado sobre Luis Donaldo Colosio, con paletas en la mano, en espera de que el semáforo marcara la luz roja para ofrecer sus productos a los automovilistas que se detenían en el cruce.

