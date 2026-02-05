Saltillo: atropellan a vendedora y la dejan grave al chocar contra semáforo
El accidente ocurrió luego de que la cubierta del manubrio de la camioneta se desprendiera, lo que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad
Una mujer de 74 años de edad resultó gravemente lesionada la mañana de este jueves, luego de ser atropellada por una camioneta que terminó impactándose contra el poste de un semáforo, en el cruce de las avenidas Eulalio Gutiérrez y Luis Donaldo Colosio, en Saltillo.
La afectada fue identificada como María del Refugio ¨N¨, quien se encontraba recargada en el poste del semáforo ubicado sobre Luis Donaldo Colosio, con paletas en la mano, en espera de que el semáforo marcara la luz roja para ofrecer sus productos a los automovilistas que se detenían en el cruce.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, el accidente ocurrió cuando un joven de 19 años, identificado como Francisco Tomás ¨N¨, circulaba por la avenida Eulalio Gutiérrez y al intentar incorporarse a Luis Donaldo Colosio, con dirección a Musa de León, perdió el control de la unidad.
El conductor señaló que la cubierta del manubrio se desprendió de manera repentina, lo que le impidió mantener la dirección de la camioneta Ford Ranger. La unidad salió de control y se proyectó contra el poste del semáforo, impactando a la mujer y lanzándola varios metros hasta caer sobre el pavimento.
A consecuencia del impacto, la mujer presentó diversas fracturas en ambas piernas y en la cadera, además de lesiones en los brazos. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria, tras lo cual fue inmovilizada y trasladada de urgencia a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como delicado.
En el lugar también fue atendido el conductor de la camioneta, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza y probable fractura de nariz, debido a que no portaba el cinturón de seguridad y se impactó contra el parabrisas. Posteriormente, fue trasladado a un hospital bajo custodia policial.
La zona permaneció resguardada mientras se realizaban las labores de auxilio y se llevaban a cabo las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades derivadas de este accidente vial.