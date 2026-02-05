Fallece mujer de manera repentina cuando se dirigía a laborar, en Saltillo

Una mujer fue localizada sin vida, tendida sobre la banqueta, en la calle Ateneo Fuentes, casi en su cruce con Plaza de las Tres Culturas, luego de que presuntamente un infarto la sorprendiera cuando se dirigía a su trabajo en la empresa Cinsa, en Saltillo. La víctima fue identificada como Juana María ¨N¨, de 54 años de edad, y fue reconocida en el lugar por su hijo y su hermano, luego de que se realizara el reporte al número de emergencias 911 sobre una persona inconsciente en la vía pública. TE PUEDE INTERESAR: Queda joven prensado bajo tráiler tras aparatoso accidente en libramiento OFT

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para valorar a la mujer; sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades ministeriales. De acuerdo con lo señalado por el hermano, la mujer padecía diabetes y diariamente se dirigía a laborar. Vecinos del sector le informaron sobre el hallazgo de una persona sin vida en la calle, por lo que acudió al lugar y confirmó que se trataba de su familiar.