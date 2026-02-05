Fallece mujer de manera repentina cuando se dirigía a laborar, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 5 febrero 2026
    Fallece mujer de manera repentina cuando se dirigía a laborar, en Saltillo
    Peritos de la Fiscalía General del Estado recabaron indicios para integrar la carpeta de investigación. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Vecinos del sector reportaron al número de emergencias la presencia de una persona inconsciente en la vía pública

Una mujer fue localizada sin vida, tendida sobre la banqueta, en la calle Ateneo Fuentes, casi en su cruce con Plaza de las Tres Culturas, luego de que presuntamente un infarto la sorprendiera cuando se dirigía a su trabajo en la empresa Cinsa, en Saltillo.

La víctima fue identificada como Juana María ¨N¨, de 54 años de edad, y fue reconocida en el lugar por su hijo y su hermano, luego de que se realizara el reporte al número de emergencias 911 sobre una persona inconsciente en la vía pública.

TE PUEDE INTERESAR: Queda joven prensado bajo tráiler tras aparatoso accidente en libramiento OFT

$!Elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron las diligencias correspondientes en la zona.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron las diligencias correspondientes en la zona. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para valorar a la mujer; sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades ministeriales.

De acuerdo con lo señalado por el hermano, la mujer padecía diabetes y diariamente se dirigía a laborar. Vecinos del sector le informaron sobre el hallazgo de una persona sin vida en la calle, por lo que acudió al lugar y confirmó que se trataba de su familiar.

$!El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado arribaron para realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas del fallecimiento.

Una vez concluidos los estudios, el cuerpo será entregado a los familiares para que se encarguen de los servicios funerarios correspondientes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fallecimientos
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El impune Adán

El impune Adán
true

Dictadura bananera: Los indefendibles de la 4T en Campeche
true

POLITICÓN: Sheinbaum mide cercanías con empresarios, incluidos 15 coahuilenses
El servicio de fumigación contra garrapatas está disponible para la ciudadanía que así lo solicite.

Saltillo: Salud Pública pide reforzar medidas preventivas para evitar la rickettsia
¿Bill Gates contrajo una enfermedad venérea en una reunión con Epstein? El magnate de Microsoft lo niega

¿Bill Gates contrajo una enfermedad venérea en una reunión con Epstein? El magnate de Microsoft lo niega
Evento. Los boletos ya se pueden comprar en el sitio ticket.maz.mx.

Dará show Elías Medina en Saltillo: boletos, fecha y dónde comprarlos
Aquí, los expertos explican cómo reconocer las señales de alarma en los anuncios de casas compartidas.

Antes de rentar un Airbnb, asegúrate de investigar
Walmart hace historia al superar el billón de dólares en valor de mercado, consolidándose como el primer minorista tradicional en unirse al exclusivo club de los gigantes tecnológicos.

De minorista tradicional a gigante tecnológico: Walmart alcanza la valuación billonaria