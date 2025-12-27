Saltillo: Cae en Nuevo Mirasierra ‘El Villa’, presunto asaltante que ataca con machete

Saltillo
/ 27 diciembre 2025
    Saltillo: Cae en Nuevo Mirasierra ‘El Villa’, presunto asaltante que ataca con machete
    El detenido fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El detenido era considerado objetivo prioritario por la cantidad de denuncias en su contra; operativo se desplegó tras reportes ciudadanos y denuncias formales

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre la detención de un hombre identificado con el alias de “El Villa”, de 34 años de edad, señalado como probable responsable de diversos asaltos cometidos con un machete en colonias del sector oriente de Saltillo.

La captura se realizó la tarde de este sábado mediante un operativo conjunto encabezado por elementos de la Policía Municipal y el Grupo de Reacción Sureste, quienes implementaron trabajos de campo para localizar al sujeto, considerado objetivo prioritario por contar con múltiples denuncias ciudadanas y reportes vecinales.

De acuerdo con la autoridad municipal, el detenido operaba principalmente contra trabajadores y tiendas de conveniencia, generando temor entre vecinos de colonias como Nueva Tlaxcala, Lomas del Pedregal, Tierra y Libertad, Rubén Jaramillo, San José, Postal Cerritos, Nogalera, Universidad Pueblo, Herradura, Lomas de Zapalinamé y El Salvador.

La Comisaría confirmó que “El Villa” cuenta con una orden de aprehensión vigente, emitida por la Fiscalía General del Estado de Coahuila, instancia con la que se mantiene coordinación permanente para el seguimiento legal del caso.

La detención se llevó a cabo en la colonia Nuevo Mirasierra, luego de que recientemente se difundiera en redes sociales un video de uno de los asaltos, el cual se volvió viral y provocó indignación entre la comunidad.

Tras su aseguramiento, el sujeto fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación jurídica conforme a la ley.

