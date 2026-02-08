Saltillo: caos por carambola en Fundadores deja un lesionado y cuantiosos daños materiales

Una serie de accidentes ocurridos sobre el puente vehicular ubicado en el cruce de los bulevares Fundadores y Juan Navarro, al oriente de Saltillo, provocó un intenso caos vial durante la madrugada de este domingo, dejando como saldo un motociclista lesionado y varios vehículos con daños materiales de consideración.

Los hechos se registraron alrededor de la 01:40 horas, cuando el conductor de un vehículo Volkswagen Jetta circulaba de oriente a poniente sobre el puente de Juan Navarro y, según su versión, intentó esquivar una camioneta que invadió su carril. Esta maniobra ocasionó que perdiera el control del volante y se impactara contra el muro de contención central.

