Saltillo: caos por carambola en Fundadores deja un lesionado y cuantiosos daños materiales
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Una carambola registrada durante la madrugada en el puente de Fundadores y Juan Navarro dejó un motociclista lesionado, cuantiosos daños materiales y el cierre total de la vialidad por varias horas
Una serie de accidentes ocurridos sobre el puente vehicular ubicado en el cruce de los bulevares Fundadores y Juan Navarro, al oriente de Saltillo, provocó un intenso caos vial durante la madrugada de este domingo, dejando como saldo un motociclista lesionado y varios vehículos con daños materiales de consideración.
Los hechos se registraron alrededor de la 01:40 horas, cuando el conductor de un vehículo Volkswagen Jetta circulaba de oriente a poniente sobre el puente de Juan Navarro y, según su versión, intentó esquivar una camioneta que invadió su carril. Esta maniobra ocasionó que perdiera el control del volante y se impactara contra el muro de contención central.
TE PUEDE INTERESAR: Atropella taxista a su esposa tras discusión afuera del Centro de Justicia para la Mujer, en Saltillo
Posteriormente, el conductor de un vehículo Dodge Attitude, al percatarse de lo ocurrido, intentó frenar de manera repentina para evitar una colisión; sin embargo, perdió el control de la unidad, derrapó y se impactó también contra el muro central, girando hasta quedar en sentido contrario sobre el mismo puente.
A consecuencia del primer impacto, fragmentos de concreto fueron proyectados hacia los carriles contrarios, obstruyendo parcialmente la circulación de poniente a oriente. Fue en ese momento cuando la conductora de un vehículo Chevrolet Aveo, al no guardar la distancia adecuada, se impactó por alcance contra una motocicleta, resultando lesionado el conductor de esta última unidad.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención a Roberto Isaí Velázquez, de 32 años de edad, a quien se le diagnosticó una probable fractura en la pierna derecha, por lo que fue trasladado a la Clínica Número Dos del Instituto Mexicano del Seguro Social para su valoración médica.
Debido a la magnitud de los percances, autoridades cerraron la circulación sobre el puente en ambos sentidos mientras se realizaban las maniobras necesarias para retirar las unidades involucradas y reacomodar el muro de contención. Finalmente, el incidente fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que se encargará de deslindar responsabilidades.