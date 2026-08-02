Saltillo: Conductor vuelca tras presuntamente esquivar otro vehículo en Colinas del Sur

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    Saltillo: Conductor vuelca tras presuntamente esquivar otro vehículo en Colinas del Sur
    El Pontiac Matiz terminó volcado sobre el toldo luego de impactar un registro ubicado en el camellón central. MARTÍN ROJAS

El automóvil impactó un registro ubicado sobre el camellón central antes de terminar con las llantas hacia arriba; el conductor resultó ileso

Una aparatosa volcadura se registró durante la madrugada de este domingo a la altura de la colonia Colinas del Sur, en Saltillo, luego de que un automovilista presuntamente intentara esquivar otro vehículo y perdiera el control de la unidad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:20 horas, cuando el conductor circulaba a bordo de un Pontiac Matiz sobre la prolongación Francisco de Urdiñola, con dirección de sur a norte.

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De acuerdo con la versión del involucrado, al llegar a la altura de la calle Álamo otro conductor le cerró el paso. Al intentar evitar el impacto, subió al camellón central, chocó contra un registro y terminó volcando sobre el toldo, quedando obstruido el carril izquierdo.

Testigos del accidente solicitaron apoyo a través del Sistema Estatal de Emergencias 911. Al sitio acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y abanderaron la circulación para prevenir otro percance.

$!El impacto destruyó un registro instalado en el camellón central antes de que el automóvil volcara.
El impacto destruyó un registro instalado en el camellón central antes de que el automóvil volcara. MARTÍN ROJAS

Pese a lo aparatoso del accidente, el conductor no presentó lesiones de consideración. Finalmente, el vehículo fue retirado y el accidente quedó consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.

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