Saltillo: Conductor vuelca tras presuntamente esquivar otro vehículo en Colinas del Sur
El automóvil impactó un registro ubicado sobre el camellón central antes de terminar con las llantas hacia arriba; el conductor resultó ileso
Una aparatosa volcadura se registró durante la madrugada de este domingo a la altura de la colonia Colinas del Sur, en Saltillo, luego de que un automovilista presuntamente intentara esquivar otro vehículo y perdiera el control de la unidad.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:20 horas, cuando el conductor circulaba a bordo de un Pontiac Matiz sobre la prolongación Francisco de Urdiñola, con dirección de sur a norte.
De acuerdo con la versión del involucrado, al llegar a la altura de la calle Álamo otro conductor le cerró el paso. Al intentar evitar el impacto, subió al camellón central, chocó contra un registro y terminó volcando sobre el toldo, quedando obstruido el carril izquierdo.
Testigos del accidente solicitaron apoyo a través del Sistema Estatal de Emergencias 911. Al sitio acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y abanderaron la circulación para prevenir otro percance.
Pese a lo aparatoso del accidente, el conductor no presentó lesiones de consideración. Finalmente, el vehículo fue retirado y el accidente quedó consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.