Saltillo: Conductor vuelca tras presuntamente esquivar otro vehículo en Colinas del Sur

Una aparatosa volcadura se registró durante la madrugada de este domingo a la altura de la colonia Colinas del Sur, en Saltillo, luego de que un automovilista presuntamente intentara esquivar otro vehículo y perdiera el control de la unidad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:20 horas, cuando el conductor circulaba a bordo de un Pontiac Matiz sobre la prolongación Francisco de Urdiñola, con dirección de sur a norte.