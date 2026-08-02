Tras muerte de adolescente, riña por venganza moviliza a policías en Parajes de Santa Elena, Saltillo

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    Tras muerte de adolescente, riña por venganza moviliza a policías en Parajes de Santa Elena, Saltillo
    Los oficiales mantuvieron vigilancia en la colonia para evitar que se registraran nuevos enfrentamientos. MARTÍN ROJAS

La movilización ocurrió luego de que circulara la versión de que los presuntos responsables del atropellamiento del menor se encontraban en ese sector; la autoridad no confirmó esa información

La indignación por la muerte de Dereck Damián, el adolescente de 13 años que falleció horas después de ser atropellado por una camioneta cuyo conductor escapó, derivó en una riña registrada durante la madrugada de este domingo en la colonia Parajes de Santa Elena, Saltillo.

Los hechos ocurrieron sobre las calles Santa Mónica y Santa Sofía, hasta donde acudieron amigos y conocidos del menor luego de que comenzara a circular la versión de que los presuntos responsables del atropellamiento residían en ese sector y eran protegidos por familiares para evitar su detención.

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De acuerdo con testigos, los inconformes llegaron para confrontar a las personas que señalaban como involucradas en el accidente ocurrido horas antes en la colonia Lomas del Refugio. La discusión subió de tono y terminó en una riña entre varios participantes.

Vecinos alarmados por el altercado solicitaron apoyo al Sistema Estatal de Emergencias 911. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y de otras corporaciones de seguridad, quienes controlaron la situación antes de que se registraran personas lesionadas de gravedad.

$!Varias patrullas acudieron al sector luego del reporte de un enfrentamiento entre habitantes y conocidos del menor fallecido.
Varias patrullas acudieron al sector luego del reporte de un enfrentamiento entre habitantes y conocidos del menor fallecido. MARTÍN ROJAS

Tras recabar información y entrevistar a los involucrados, las autoridades no lograron confirmar que las personas señaladas por los manifestantes tuvieran relación con el atropellamiento en el que perdió la vida el menor, por lo que tampoco se realizaron detenciones vinculadas con ese hecho.

Los uniformados dispersaron a los grupos involucrados y mantuvieron vigilancia en el sector para evitar nuevos enfrentamientos. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para identificar y localizar al conductor de la camioneta que atropelló a los adolescentes y posteriormente huyó del lugar.

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