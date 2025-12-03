Saltillo: conductora termina sobre el camellón tras cambiar de carril y ser impactada por un camión

Saltillo
/ 3 diciembre 2025
    Saltillo: conductora termina sobre el camellón tras cambiar de carril y ser impactada por un camión
    La conductora resultó ilesa y recibió apoyo de un familiar mientras la aseguradora tomaba conocimiento del accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Una joven terminó con su vehículo sobre el camellón del bulevar Fundadores tras ser impactada por un camión de plataforma al intentar incorporarse a la lateral

Un accidente ocurrido la mañana de este miércoles en el bulevar Fundadores, a unos metros de la salida al libramiento Óscar Flores Tapia, al oriente de Saltillo, dejó a una joven conductora con su vehículo sobre el camellón divisorio.

$!El automóvil quedó montado sobre el camellón tras perder el control luego del impacto con un camión de plataforma.
El automóvil quedó montado sobre el camellón tras perder el control luego del impacto con un camión de plataforma. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

El percance se registró luego de que, al cambiar de carril, su automóvil fuera impactado por un camión de plataforma.

El choque ocurrió alrededor de las 7:10 horas, cuando la conductora de un KIA K3 circulaba por el carril central y decidió incorporarse a la lateral. Sin embargo, no calculó adecuadamente la distancia respecto al camión que avanzaba por el carril derecho, cuyo ángulo delantero izquierdo golpeó la parte trasera del auto.

Tras el impacto, la mujer perdió el control del volante y el vehículo giró sobre su eje hasta quedar atravesado y arriba del camellón que divide los carriles centrales y laterales.

Un familiar acudió al lugar para auxiliarla, mientras que la aseguradora fue notificada para tomar conocimiento del siniestro. El operador del camión no reclamó daños y se retiró del sitio. El vehículo fue removido y se solicitó una grúa para trasladarlo al taller.

Temas


Accidentes
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

COMENTARIOS

