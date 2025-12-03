Saltillo: conductora termina sobre el camellón tras cambiar de carril y ser impactada por un camión

Un accidente ocurrido la mañana de este miércoles en el bulevar Fundadores , a unos metros de la salida a l libramiento Óscar Flores Tapia, al oriente de Saltillo , dejó a una joven conductora con su vehículo sobre el camellón divisorio.

El percance se registró luego de que, al cambiar de carril, su automóvil fuera impactado por un camión de plataforma.

El choque ocurrió alrededor de las 7:10 horas, cuando la conductora de un KIA K3 circulaba por el carril central y decidió incorporarse a la lateral. Sin embargo, no calculó adecuadamente la distancia respecto al camión que avanzaba por el carril derecho, cuyo ángulo delantero izquierdo golpeó la parte trasera del auto.

Tras el impacto, la mujer perdió el control del volante y el vehículo giró sobre su eje hasta quedar atravesado y arriba del camellón que divide los carriles centrales y laterales.

Un familiar acudió al lugar para auxiliarla, mientras que la aseguradora fue notificada para tomar conocimiento del siniestro. El operador del camión no reclamó daños y se retiró del sitio. El vehículo fue removido y se solicitó una grúa para trasladarlo al taller.