Navidalia 2025 tendrá un programa familiar con música y espectáculos navideños
El alcalde de Saltillo invita a las familias a asistir a Navidalia 2025 del 5 al 7 de diciembre
El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, invitó a todas las familias de la ciudad a disfrutar del 5 al 7 de diciembre la edición 2025 de Navidalia, un espacio que reunirá a 200 mujeres emprendedoras que ofrecerán una amplia variedad de productos y servicios.
“Esta es una gran oportunidad para adquirir productos o servicios en esta temporada navideña, además de apoyar a nuestras mujeres emprendedoras para impulsar sus negocios”, destacó el presidente municipal al anunciar el evento.
La directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Vanessa Fernández Tonone, informó que Navidalia 2025 se llevará a cabo en el estacionamiento de Parque Centro, con horarios de 3:00 de la tarde a 9:00 de la noche durante los tres días.
Las emprendedoras participantes ofrecerán artículos como ropa, calzado, accesorios, cosméticos, juguetes, productos navideños, artículos para el hogar, bisutería y piezas artesanales, entre otros.
Además, con el apoyo del Instituto Municipal de Cultura, el programa incluirá actividades artísticas para toda la familia.
El programa artístico de Navidalia 2025 iniciará el viernes 5 de diciembre, día en el que se presentará a las 5:00 de la tarde el Concierto Nol con los coros del Centro de Estudios Musicales. Más tarde, a las 6:00 de la tarde, la Secundaria Margarita Maza de Juárez presentará el Cuento Navideño. Para cerrar la jornada, a las 7:00 de la noche se ofrecerá el espectáculo Navidad Mágica, a cargo de la Compañía Folclórica Ixtle-Coahuila.
Las actividades continuarán el sábado 6 de diciembre. A las 5:00 de la tarde, Mario Villanueva compartirá un Cuentacuentos Navideño. A las 6:00 de la tarde, Cantakids La Hermandad presentará un repertorio de Canciones Navideñas de los 80’s. Posteriormente, a las 7:00 de la noche, la Rondalla Esencia Saltillense interpretará diversas canciones navideñas.
Finalmente, el domingo 7 de diciembre, el público podrá disfrutar a las 5:00 de la tarde de Fragmentos del Cascanueces, presentados por el Centro de Estudios Dancísticos. El cierre del evento será a las 7:00 de la noche con Otro cuento de Navidad, a cargo de la Academia Danzanity.
Navidalia 2025 se presenta como un punto de encuentro familiar que combina el impulso al emprendimiento femenino con actividades culturales y el ambiente festivo propio de la temporada.