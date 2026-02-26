Saltillo conmemora el Día de la Bandera con despliegue monumental y exhibición de escoltas en el Biblioparque Norte

Saltillo
/ 26 febrero 2026
    Saltillo conmemora el Día de la Bandera con despliegue monumental y exhibición de escoltas en el Biblioparque Norte
    El despliegue de la Bandera Monumental en el Biblioparque Norte marcó el acto central de la ceremonia cívica, en la que participaron autoridades, estudiantes y elementos del Ejército Mexicano. CORTESÍA

Autoridades municipales, el Ejército Mexicano y más de 20 instituciones educativas participaron en el despliegue de la Bandera, como parte de la conmemoración del Día de la Bandera y el fortalecimiento de los valores cívicos

SALTILLO, COAH.– En el marco de la conmemoración del Día de la Bandera, el Gobierno Municipal llevó a cabo una ceremonia cívica en el Biblioparque Norte, donde se realizó el despliegue de la Bandera Monumental y una exhibición de escoltas y bandas de guerra, con la participación de elementos del Ejército Mexicano y estudiantes de diversas instituciones educativas de la ciudad.

El evento, organizado a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), reunió a decenas de estudiantes, docentes, autoridades y familias, quienes presenciaron el acto solemne como una muestra de respeto a los símbolos nacionales y de fortalecimiento de la identidad mexicana.

$!Escoltas y bandas de guerra de instituciones educativas de Saltillo realizaron exhibiciones como parte de la conmemoración del Día de la Bandera, promoviendo el respeto a los símbolos patrios y la formación cívica.
Escoltas y bandas de guerra de instituciones educativas de Saltillo realizaron exhibiciones como parte de la conmemoración del Día de la Bandera, promoviendo el respeto a los símbolos patrios y la formación cívica. CORTESÍA

Durante la ceremonia, el lábaro patrio fue desplegado como símbolo de unidad y orgullo nacional, en un ambiente marcado por el respeto, la disciplina y la participación activa de la comunidad educativa.

PROMUEVEN VALORES CÍVICOS ENTRE LAS NUEVAS GENERACIONES

El director del IMCUFIDE, Édgar Omar Puentes Montes, destacó que este tipo de actividades forman parte de la estrategia municipal para fomentar el civismo y el sentido de pertenencia entre niñas, niños y jóvenes, contribuyendo a su formación integral como ciudadanos.

Señaló que el impulso a este tipo de eventos responde a la visión de fortalecer no solo la actividad física, sino también los valores que promueven la cohesión social, el respeto y el compromiso con la comunidad.

$!Autoridades municipales destacaron que este tipo de actividades fortalecen el sentido de pertenencia y fomentan entre las nuevas generaciones el respeto por la Bandera y la historia nacional.
Autoridades municipales destacaron que este tipo de actividades fortalecen el sentido de pertenencia y fomentan entre las nuevas generaciones el respeto por la Bandera y la historia nacional. CORTESÍA

“Para nuestro alcalde Javier Díaz González, el deporte y las actividades físicas son una de las grandes prioridades, y unidos al amor a la Patria dan como resultado un evento como este, en el que la disciplina y el respeto de las escoltas y bandas de guerra nos recuerdan el trabajo en equipo como pilar para la construcción de una sociedad más unida y participativa”, expresó.

Asimismo, resaltó la relevancia del Ejército Mexicano como institución formadora y promotora de valores, así como su contribución al desarrollo de actividades deportivas y cívicas que fortalecen el tejido social.

ESCOLTAS Y BANDAS DE GUERRA DEMUESTRAN DISCIPLINA Y COORDINACIÓN

Como parte central del evento, escoltas y bandas de guerra de más de 20 instituciones educativas realizaron presentaciones sincronizadas que incluyeron marchas reglamentarias, evoluciones y toques tradicionales, demostrando el nivel de preparación y compromiso de los estudiantes.

Estas exhibiciones reflejaron el esfuerzo conjunto de docentes y alumnos en la promoción de la cultura cívica, así como el respeto a los símbolos patrios como parte esencial de la formación académica.

$!Escoltas y bandas de guerra de más de 20 instituciones educativas participaron en la ceremonia cívica, demostrando disciplina, coordinación y respeto a los símbolos patrios.
Escoltas y bandas de guerra de más de 20 instituciones educativas participaron en la ceremonia cívica, demostrando disciplina, coordinación y respeto a los símbolos patrios. CORTESÍA

Entre las instituciones participantes destacaron el Instituto de Educación Integral al Adulto Mayor, CBTis 97, Conalep Saltillo I y II, CECyTEC Saltillo “Joaquín Arizpe de la Maza”, la Escuela Secundaria Técnica número 37 “Arturo Ruiz Higuera”, la Escuela Francisco González Bocanegra, la Secundaria Federal número 8 y el Instituto Tecnológico Don Bosco, entre otras.

El evento contó con la presencia de autoridades civiles y militares, entre ellas Luis Adolfo Márquez Tello, coronel de Infantería del Estado Mayor y comandante del 69 Batallón de Infantería; José Abramo Lira, director de Cultura Física y Deporte del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila; y Gregorio García Rodríguez, titular de Educación Municipal.

Las autoridades reconocieron el compromiso de las instituciones participantes y subrayaron que este tipo de actividades contribuyen a fortalecer el respeto por los símbolos patrios, el sentido de identidad nacional y la participación ciudadana.

$!Elementos del Ejército Mexicano y autoridades municipales encabezaron el despliegue de la Bandera Monumental en el Biblioparque Norte, como parte de la conmemoración del Día de la Bandera en Saltillo.
Elementos del Ejército Mexicano y autoridades municipales encabezaron el despliegue de la Bandera Monumental en el Biblioparque Norte, como parte de la conmemoración del Día de la Bandera en Saltillo. CORTESÍA

Asimismo, destacaron que el fomento de los valores cívicos desde edades tempranas es fundamental para consolidar una sociedad más consciente, participativa y comprometida con su país.

La ceremonia concluyó con un mensaje de reconocimiento a estudiantes, docentes y familias que formaron parte de esta conmemoración, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de continuar promoviendo actividades que fortalezcan la cultura cívica y el orgullo de ser mexicanos.

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

