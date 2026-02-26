Participa Saltillo 2026: invitan a estudiantes a proponer y votar obras con recursos del predial

Saltillo
/ 26 febrero 2026
    Participa Saltillo 2026: invitan a estudiantes a proponer y votar obras con recursos del predial
    Universitarios conocieron el proceso para registrar propuestas y participar en la votación de proyectos que serán financiados con recursos provenientes del impuesto predial en Saltillo. CORTESÍA

La Contraloría Municipal acercó el programa a estudiantes para impulsar su involucramiento en la propuesta y elección de obras públicas, cuya bolsa equivale al 3% de lo recaudado por impuesto predial

Con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana entre las nuevas generaciones, la Contraloría Municipal llevó a cabo un taller informativo dirigido a estudiantes de la Universidad Americana del Noreste (UANE), como parte de las acciones para integrarlos al programa Participa Saltillo en su edición 2026.

La contralora municipal, Patricia Alejandra Peña Aguirre, encabezó la actividad a través del área de Contraloría Ciudadana, donde explicó a alumnos de las carreras de Derecho, Psicología y Contaduría el funcionamiento de este mecanismo de participación social que permite a la población proponer y decidir proyectos de obra pública en sus comunidades.

Durante su intervención, la funcionaria subrayó que este tipo de ejercicios contribuye a formar ciudadanos más comprometidos con su entorno, al fomentar el interés en los asuntos públicos desde la etapa universitaria y promover una cultura basada en la corresponsabilidad y la toma de decisiones informada.

La Contraloría Municipal impartió un taller a estudiantes de la UANE para integrarlos al programa Participa Saltillo 2026, que promueve la propuesta y votación de obras públicas por parte de la ciudadanía. CORTESÍA

DESTINAN RECURSOS DEL PREDIAL A OBRAS PROPUESTAS POR LA CIUDADANÍA

Peña Aguirre detalló que el programa Participa Saltillo representa una herramienta directa para que la población incida en el desarrollo urbano de la ciudad, al permitir que los propios ciudadanos presenten propuestas de mejora y participen posteriormente en un proceso de votación para definir cuáles serán ejecutadas.

Indicó que, para esta edición, el municipio fue dividido en nueve sectores, en cada uno de los cuales se realizará una obra seleccionada mediante este esquema participativo. Para ello, se destinará una bolsa equivalente al tres por ciento de la recaudación total del impuesto predial, lo que garantiza recursos específicos para atender las prioridades planteadas por la población.

AVANZA PROCESO DE REGISTRO Y SELECCIÓN DE PROPUESTAS

La contralora informó que el periodo de recepción de propuestas se encuentra abierto desde el 16 de febrero y permanecerá vigente hasta el 17 de marzo, a través del portal oficial participa.saltillo.gob.mx. Posteriormente, las iniciativas serán sometidas a un proceso de revisión técnica para determinar su viabilidad.

Alumnos de Derecho, Psicología y Contaduría conocieron el proceso para presentar proyectos y participar en la selección de obras que serán financiadas con el 3% de lo recaudado del impuesto predial en Saltillo. CORTESÍA

Explicó que la etapa de votación ciudadana se llevará a cabo durante el mes de abril, mientras que el 4 de mayo se darán a conocer los proyectos ganadores, los cuales serán ejecutados como parte del programa anual de obras municipales.

Finalmente, Peña Aguirre reiteró que la participación de los estudiantes es clave para fortalecer este modelo de gobernanza colaborativa, al considerar que la inclusión de los jóvenes contribuye a consolidar una sociedad más participativa, transparente y comprometida con el desarrollo de Saltillo.

