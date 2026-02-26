Participa Saltillo 2026: invitan a estudiantes a proponer y votar obras con recursos del predial

Con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana entre las nuevas generaciones, la Contraloría Municipal llevó a cabo un taller informativo dirigido a estudiantes de la Universidad Americana del Noreste (UANE), como parte de las acciones para integrarlos al programa Participa Saltillo en su edición 2026.

La contralora municipal, Patricia Alejandra Peña Aguirre, encabezó la actividad a través del área de Contraloría Ciudadana, donde explicó a alumnos de las carreras de Derecho, Psicología y Contaduría el funcionamiento de este mecanismo de participación social que permite a la población proponer y decidir proyectos de obra pública en sus comunidades.

Durante su intervención, la funcionaria subrayó que este tipo de ejercicios contribuye a formar ciudadanos más comprometidos con su entorno, al fomentar el interés en los asuntos públicos desde la etapa universitaria y promover una cultura basada en la corresponsabilidad y la toma de decisiones informada.