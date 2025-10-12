Saltillo: dan ‘Pasos con propósito’ en la segunda carrera ARHCOS 2025

La Asociación de Administradores de Recursos Humanos Coahuila Sureste (ARHCOS) realizó este domingo la segunda edición de su carrera “Pasos con propósito”, aprovechando el espacio de la Ruta Recreativa de Saltillo, con la participación de 450 corredores.

Durante el arranque, el presidente de ARHCOS, Luis Xavier Galindo Valdés, destacó que la iniciativa tiene un fin solidario: “Todo lo que hacemos aquí va con un propósito, para apoyar a través del DIF Saltillo”.

