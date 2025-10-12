Saltillo: dan ‘Pasos con propósito’ en la segunda carrera ARHCOS 2025
Lo recaudado será entregado al DIF Saltillo; tras la competencia se instaló la Feria del Empleo con 13 empresas participantes
La Asociación de Administradores de Recursos Humanos Coahuila Sureste (ARHCOS) realizó este domingo la segunda edición de su carrera “Pasos con propósito”, aprovechando el espacio de la Ruta Recreativa de Saltillo, con la participación de 450 corredores.
Durante el arranque, el presidente de ARHCOS, Luis Xavier Galindo Valdés, destacó que la iniciativa tiene un fin solidario: “Todo lo que hacemos aquí va con un propósito, para apoyar a través del DIF Saltillo”.
Al concluir, informó que la meta de boletos vendidos se cumplió en menos de una semana y que el recurso recaudado, 100 mil pesos, será donado al DIF Saltillo. “Para nosotros, como directivos de recursos humanos, es importante devolver algo a la comunidad de lo que recibimos como empresas”, señaló.
Paralelo al evento deportivo, la explanada del Instituto Tecnológico de Saltillo albergó la Feria del Empleo ARHCOS 2025, en la que 13 empresas locales ofrecieron vacantes en diferentes áreas, desde manufactura hasta servicios de salud. El evento incluyó información sobre requisitos, horarios y capacitación, brindando un espacio para la inserción laboral inmediata de los asistentes.
“Queremos el bienestar de nuestra gente: fomentar el deporte, apoyar a la comunidad y acercar oportunidades de trabajo”, añadió Galindo. La feria permanecerá abierta un par de horas más para quienes acudan a la Ruta Recreativa.