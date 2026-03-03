Saltillo: detienen a sujeto por balear a perrita ‘Popi’ en Lomas de Lourdes

Un hombre de 44 años fue detenido en la colonia Lomas de Lourdes, al sur de Saltillo, tras ser señalado por disparar contra una perrita de raza criolla. El reporte de detonaciones movilizó a elementos del Grupo de Reacción Sureste (GRS), quienes lograron capturar al presunto responsable y asegurar el arma utilizada.

El incidente ocurrió en la vía pública, donde los vecinos reportaron disparos y encontraron a la perrita, de nombre “Popi”, herida. Tras un operativo de búsqueda en la zona, los agentes detuvieron a Abner Abinadab “N”. Al momento de la revisión, el hombre cargaba una pistola tipo escuadra calibre .22, marca Browning, junto con dos cargadores llenos.

