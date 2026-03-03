Saltillo: detienen a sujeto por balear a perrita ‘Popi’ en Lomas de Lourdes

Saltillo
/ 3 marzo 2026
    Saltillo: detienen a sujeto por balear a perrita ‘Popi’ en Lomas de Lourdes
    Abner “N” fue puesto a disposición de las autoridades tras los disparos en la colonia Lomas de Lourdes. CORTESÍA

El informe veterinario detalló que la agresión fue directa, provocando una fractura o daño severo en el fémur del animal

Un hombre de 44 años fue detenido en la colonia Lomas de Lourdes, al sur de Saltillo, tras ser señalado por disparar contra una perrita de raza criolla. El reporte de detonaciones movilizó a elementos del Grupo de Reacción Sureste (GRS), quienes lograron capturar al presunto responsable y asegurar el arma utilizada.

El incidente ocurrió en la vía pública, donde los vecinos reportaron disparos y encontraron a la perrita, de nombre “Popi”, herida. Tras un operativo de búsqueda en la zona, los agentes detuvieron a Abner Abinadab “N”. Al momento de la revisión, el hombre cargaba una pistola tipo escuadra calibre .22, marca Browning, junto con dos cargadores llenos.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: vuelca al quedarse sin frenos y causa carambola entre cinco

$!“Popi” fue llevada al veterinario tras recibir un impacto de bala en una de sus patas.
“Popi” fue llevada al veterinario tras recibir un impacto de bala en una de sus patas. CORTESÍA

El detenido fue trasladado a las celdas y el arma quedó bajo resguardo de las autoridades para las pruebas correspondientes, ya que se presume fue la misma que se usó en el ataque.

Un médico veterinario revisó a la perrita y confirmó que recibió un balazo en el área del fémur. Aunque no se dieron más detalles sobre su recuperación, la herida fue documentada como prueba del ataque directo.

Claudia Cházaro de Anda, de la Unidad de Atención a Víctimas, informó que se ayudó a los dueños de “Popi” a presentar la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado. Los delitos por los que se le investiga son crueldad y violencia contra los animales, además de lesiones con fines perversos.

El hombre y la pistola ya están a disposición del Ministerio Público, donde se decidirá su situación legal en las próximas horas.

