Saltillo: detienen a sujeto por balear a perrita ‘Popi’ en Lomas de Lourdes
El informe veterinario detalló que la agresión fue directa, provocando una fractura o daño severo en el fémur del animal
Un hombre de 44 años fue detenido en la colonia Lomas de Lourdes, al sur de Saltillo, tras ser señalado por disparar contra una perrita de raza criolla. El reporte de detonaciones movilizó a elementos del Grupo de Reacción Sureste (GRS), quienes lograron capturar al presunto responsable y asegurar el arma utilizada.
El incidente ocurrió en la vía pública, donde los vecinos reportaron disparos y encontraron a la perrita, de nombre “Popi”, herida. Tras un operativo de búsqueda en la zona, los agentes detuvieron a Abner Abinadab “N”. Al momento de la revisión, el hombre cargaba una pistola tipo escuadra calibre .22, marca Browning, junto con dos cargadores llenos.
El detenido fue trasladado a las celdas y el arma quedó bajo resguardo de las autoridades para las pruebas correspondientes, ya que se presume fue la misma que se usó en el ataque.
Un médico veterinario revisó a la perrita y confirmó que recibió un balazo en el área del fémur. Aunque no se dieron más detalles sobre su recuperación, la herida fue documentada como prueba del ataque directo.
Claudia Cházaro de Anda, de la Unidad de Atención a Víctimas, informó que se ayudó a los dueños de “Popi” a presentar la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado. Los delitos por los que se le investiga son crueldad y violencia contra los animales, además de lesiones con fines perversos.
El hombre y la pistola ya están a disposición del Ministerio Público, donde se decidirá su situación legal en las próximas horas.