Saltillo: Distrito Centro prevé intervenciones en Hidalgo y Ramos Arizpe para 2026

Saltillo
/ 22 diciembre 2025
    Saltillo: Distrito Centro prevé intervenciones en Hidalgo y Ramos Arizpe para 2026
    Para 2026 se prevé iniciar la rehabilitación de fachadas en la calle Hidalgo. FOTO: GOOGLE MAPS

La dirección del Distrito Centro informó que en 2025 se invirtieron alrededor de 5.5 millones de pesos en el Centro Histórico y adelantó que el próximo año continuarán los trabajos de rehabilitación en calles clave.

La dirección de Distrito Centro de Saltillo contempla nuevas intervenciones en vialidades del Centro Histórico durante 2026, entre ellas las calles Hidalgo y Ramos Arizpe, informó Roberto Rojas, director del área.

Sobre las acciones realizadas este año, aseguró que se priorizó la atención a tramos con mayor deterioro. “Fueron más de 13 kilómetros lineales los que se trabajaron, principalmente en banquetas y limpieza profunda, atendiendo los puntos más dañados”, dijo.

En cuanto a los recursos ejercidos, mencionó que el Distrito Centro contó con un presupuesto propio. “Como dirección nueva se invirtieron aproximadamente 5 millones y medio de pesos, independientemente de lo que destinaron otras áreas como Obras Públicas, Cultura, Turismo y Servicios Primarios”, afirmó.

Respecto a los proyectos previstos para 2026, adelantó que ya hay vialidades identificadas. “En rehabilitación de fachadas contemplamos iniciar con la calle Hidalgo, y en el tema de cableado tenemos considerado trabajar en Ramos Arizpe”, dijo, al aclarar que el calendario será definido posteriormente por el alcalde.

También se refirió al comportamiento comercial del Centro Histórico durante el cierre de año. “Tuvimos bastante afluencia; las calles y los comercios estuvieron llenos, lo que benefició directamente a los negocios locales”, comentó.

Finalmente, atribuyó este escenario a distintos factores. “La mejora en banquetas, la movilidad y el tema de seguridad han permitido que la gente camine con mayor confianza y permanezca más tiempo en el centro”, dijo el funcionario municipal.

Temas


Centro Histórico De Saltillo
Rehabilitación
Vialidad

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

