¿Quieres una bici? Así puedes obtener una participando en la rifa de Transporte Digno Saltillo

A través de sus redes sociales, la agrupación convocó a la ciudadanía a participar en la rifa de una bicicleta, con boletos a un costo de 50 pesos, iniciativa que busca no solo incentivar el uso de este medio de transporte, sino también fortalecer el trabajo autogestivo del colectivo. Los organizadores informaron que la rifa se llevará a cabo una vez que se haya vendido la totalidad de los boletos disponibles.

El colectivo Transporte Digno Saltillo lanzó una rifa “sostenible” con el objetivo de recaudar recursos para continuar con sus labores de promoción de una movilidad más segura, incluyente y respetuosa del medio ambiente en la capital de Coahuila, al tiempo que refuerza sus acciones de urbanismo táctico en el Centro Histórico de la ciudad.

Los recursos obtenidos serán destinados a sostener las actividades del colectivo, entre las que destacan las campañas de concientización sobre movilidad urbana, el respeto a los ciclistas y peatones, así como la implementación de propuestas de urbanismo táctico que buscan recuperar el espacio público para formas de transporte no motorizadas.

Como parte de estas acciones, Transporte Digno Saltillo invitó a quienes se desplazan en bicicleta por el primer cuadro de la ciudad a hacer uso del biciestacionamiento que instalaron en el cruce de las calles Victoria y Acuña, en pleno Centro Histórico. En ese mismo punto, señalaron, se encuentra disponible la lista de boletos para la rifa, reiterando que se trata de un proyecto impulsado de manera autogestiva y sustentado en el apoyo solidario de la ciudadanía.

“Somos un colectivo autogestivo que solicita el apoyo solidario de la banda”, expresaron integrantes del grupo en sus publicaciones, donde también destacaron que estas iniciativas buscan generar una cultura de movilidad más humana y sostenible en Saltillo.

En días pasados, el colectivo dio a conocer que el biciestacionamiento instalado en la calle Victoria fue dañado por un automovilista, quien presuntamente no advirtió la estructura y pasó su vehículo sobre ella, provocando su destrucción. Lejos de abandonar el proyecto, los integrantes del colectivo decidieron rehabilitar el espacio, reafirmando su compromiso con la movilidad alternativa.

De hecho, esta no ha sido la única ocasión en la que la infraestructura ha sufrido afectaciones. Transporte Digno Saltillo informó que el estacionamiento para bicicletas ha sido rehabilitado en tres ocasiones, como muestra de la persistencia del colectivo y de la necesidad de generar conciencia sobre el respeto al espacio destinado a ciclistas.

Las acciones forman parte de propuestas creativas de urbanismo táctico impulsadas por la agrupación, que incluyen la colocación y pintado de una estructura tipo tarima, diseñada para permitir que los ciclistas estacionen sus bicicletas de manera segura en una zona de alta afluencia vehicular y peatonal.

A través de imágenes difundidas en redes sociales, el colectivo documentó el proceso de instalación y rehabilitación del biciestacionamiento, subrayando la importancia de este tipo de intervenciones para visibilizar las necesidades de quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte cotidiano.

Con estas iniciativas, Transporte Digno Saltillo busca abrir el debate sobre el uso del espacio público en la ciudad, promover alternativas de movilidad sustentable y fomentar una convivencia más segura entre automovilistas, ciclistas y peatones, en una ciudad que enfrenta crecientes retos en materia de tránsito y movilidad urbana.