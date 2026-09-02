Saltillo: ebrio termina lesionado al caer de cuatrimoto; viajaba como copiloto

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    Saltillo: ebrio termina lesionado al caer de cuatrimoto; viajaba como copiloto
    Paramédicos atendieron al lesionado, quien presentó golpes y una herida en el rostro, pero no requirió hospitalización. MARTÍN ROJAS

Un hombre resultó lesionado tras caer de la cuatrimoto en calles de la colonia Asturias; presuntamente viajaba bajo los influjos del alcohol y sin protección

Un hombre de aproximadamente 40 años resultó lesionado luego de caer de una cuatrimoto en la que viajaba como copiloto, cuando circulaba junto con otro hombre por calles de la colonia Asturias de Saltillo.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Belmonte y Navia, donde, de acuerdo con los primeros reportes, ambos ocupantes se encontraban presuntamente bajo los influjos del alcohol.

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$!El hombre cayó de la cuatrimoto cuando circulaba como copiloto por calles de la colonia Asturias.
El hombre cayó de la cuatrimoto cuando circulaba como copiloto por calles de la colonia Asturias. MARTÍN ROJAS

En determinado momento, el hombre que viajaba como acompañante perdió el equilibrio y cayó de la cuatrimoto, golpeándose contra el pavimento. Debido al accidente, sufrió una herida en el rostro que le provocó sangrado en la boca, además de golpes y dolor en brazos y piernas.

El afectado también presentó un hematoma en la cabeza, aunque al momento de ser atendido por los paramédicos se encontraba consciente y orientado. Trascendió que aparentemente no portaba ningún tipo de equipo de protección al momento de la caída.

Personas que presenciaron el accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que paramédicos se trasladaron hasta el lugar para valorar al lesionado y brindarle los primeros auxilios.

A pesar de los golpes y heridas que presentó, los socorristas determinaron que sus lesiones aparentemente no eran de gravedad, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias necesarias para establecer cómo se registró el accidente.

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