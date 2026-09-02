Vuelca conductor tras esquivar un costal en pleno periférico LEA de Saltillo

El accidente ocurrió minutos antes de las 6:00 horas, a la altura de la Central de Abastos, cuando Roberto se desplazaba a bordo de un Nissan Versa en dirección hacia Jesús Valdés Sánchez, con rumbo a su trabajo.

Durante las primeras horas de este miércoles, un hombre resultó ileso luego de que el automóvil que conducía volcara sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez de Saltillo , tras intentar esquivar un costal que se encontraba sobre la vialidad.

De acuerdo con la versión proporcionada por el conductor a los agentes de Tránsito Municipal que acudieron a tomar conocimiento, mientras circulaba por el periférico se encontró repentinamente con un costal tirado sobre el camino.

Al intentar evitarlo, realizó una maniobra que provocó que perdiera el control del vehículo. El Nissan Versa terminó impactándose contra el muro de contención, el cual habría funcionado como una especie de rampa, provocando que el automóvil volcara.

El reporte fue recibido a través del Sistema de Emergencias 911, por lo que paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron al lugar para valorar al automovilista. Tras la revisión, se confirmó que no presentaba lesiones y no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Elementos de Tránsito Municipal abanderaron el sitio mientras se realizaban las maniobras para retirar el vehículo. Durante algunos minutos, los carriles centrales permanecieron cerrados, lo que generó congestionamiento en este tramo del periférico.

Además, personal de emergencia y vialidad trabajó para controlar un derrame de aceite provocado por el accidente, con el objetivo de evitar otro percance en la zona.