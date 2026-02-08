Saltillo: ebrios abandonan su camioneta tras impactarse contra puente; hecho es captado en video
Tres hombres abandonaron una camioneta tras chocar contra el muro de contención de un puente en Fundadores y Solidaridad; autoridades aseguraron el vehículo
Un grupo de hombres, presuntamente en estado de ebriedad, abandonó la camioneta en la que viajaba luego de protagonizar un accidente sobre un puente vehicular, con la finalidad de evitar ser detenido por las autoridades de Tránsito Municipal. El percance fue captado por la cámara de otro automovilista que circulaba por la zona.
Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas, cuando se reportó el choque de una camioneta Ford Explorer en la parte superior del puente ubicado en el cruce de los bulevares Fundadores y Solidaridad, a la altura de la colonia Zaragoza, lugar al que acudieron elementos de Tránsito Municipal para abanderar el área y tomar conocimiento de lo ocurrido.
Al arribar, los oficiales localizaron la unidad abandonada. De acuerdo con testigos, el conductor, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, perdió el control del vehículo debido al exceso de velocidad mientras circulaba con dirección al oriente, impactándose contra la estructura metálica del muro de contención, lo que evitó que la camioneta cayera fuera del puente.
Asimismo, se informó que de la unidad descendieron tres hombres, quienes tomaron diversas pertenencias y posteriormente huyeron del lugar a pie, a pesar de que algunos automovilistas se habían detenido con la intención de auxiliarlos.
Ante esta situación, las autoridades procedieron al aseguramiento del vehículo y consignaron el caso ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.