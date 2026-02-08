Saltillo: ebrios abandonan su camioneta tras impactarse contra puente; hecho es captado en video

Un grupo de hombres, presuntamente en estado de ebriedad, abandonó la camioneta en la que viajaba luego de protagonizar un accidente sobre un puente vehicular, con la finalidad de evitar ser detenido por las autoridades de Tránsito Municipal. El percance fue captado por la cámara de otro automovilista que circulaba por la zona.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas, cuando se reportó el choque de una camioneta Ford Explorer en la parte superior del puente ubicado en el cruce de los bulevares Fundadores y Solidaridad, a la altura de la colonia Zaragoza, lugar al que acudieron elementos de Tránsito Municipal para abanderar el área y tomar conocimiento de lo ocurrido.